Freude beim Start

Bühl



Spatenstich in Moos Bühl (sre) - "Was lange währt, wird endlich gut", freute sich Oberbürgermeister H ubert Schnurr beim ersten Spatenstich für das Neubaugebiet Hofmatten in Moos. Bei dem Baugebiet habe es viele Verzögerungen gegeben. Nun sollen auf dem Areal 30 Bauplätze entstehen (Foto: Reith).