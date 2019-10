Bühne frei für bunte Blütenstars

Dahlien- und Knollenverkauf Baden-Baden (red) - Der Verein der Freunde des Dahliengartens in Baden-Baden führt am Freitag, 18. Oktober, in dem Garten an der Klosterwiese wieder einen Dahlienknollenverkauf durch. Zudem werden auch Dahliensträuße zum Kauf angeboten (Foto: FG Park und Garten). » Weitersagen (red) - Der Verein der Freunde des Dahliengartens in Baden-Baden führt am Freitag, 18. Oktober, in dem Garten an der Klosterwiese wieder einen Dahlienknollenverkauf durch. Zudem werden auch Dahliensträuße zum Kauf angeboten (Foto: FG Park und Garten). » - Mehr