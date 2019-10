Ein weiteres umweltfreundliches Mobilitätsangebot

Karlsruhe

Karlsruhe (red) - In Karlsruhe geht an diesem Freitag mit dem schwedischen E-Tretroller-Sharing-Dienst VOI der erste Anbieter von Leih-E-Rollern an den Start. Mit einem LOI (Letter of Intent) einigten sich Stadt und VOI auf die Regeln für den Scooterverleih in Karlsruhe (Foto: VOI).

Karlsruhe (win) - Noch ist der Hype in Karlsruhe nicht angekommen. Dass sich aber in absehbarer Zeit mindestens ein Verleiher von E-Scootern - also elektrischen Tretrollern - in der Fächerstadt breitmachen wird, steht außer Frage. Die Stadtverwaltung ist vorbereitet (Foto: dpa).

Muggensturm (as) - In unserer Serie "Vom Ton zum Klang" geht es heute um das erste Treffen des Anfängerorchesters vom MV Muggensturm, für das BT-Redakteurin Anja Groß Klarinette lernt. Insgesamt 14 Musiker machen mit - und werden von Peter Müller dirigiert (Foto: Krug)

Muggensturm (as) - Vom Ton zum Klang" heißt eine neue Serie der Rastatter Lokalredaktion. BT-Redakteurin Anja Groß (Foto: Groß) lernt im "höheren Alter" von 51 Jahren Klarinette und wird im neuen Anfängerorchester für Erwachsene des Musikvereins Muggensturm mitspielen.