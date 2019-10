Zeit des Zurufs vorerst zu Ende

Insgesamt 909 so genannte Erhaltungsabschnitte mit dem Dringlichkeitsindikator größer/gleich 4,5 hat das von der Stadt beauftragte Institut eruiert, was laut Stöckner akuten Handlungsbedarf indiziert oder frei übersetzt der Kategorie "hier sollte man dringend was tun" entspricht. Umgerechnet ergibt das eine Länge von 110 behandlungswürdigen Straßenkilometern in der Kurstadt. Wobei sich der Faktor aus der Substanz, aber auch dem Gebrauchswert der Straße ermittelt. Bei den beobachtungswerten Abschnitten der Kategorie 3,5 ("Sollte man im Blick behalten") geht das Institut gar von 270 Straßenkilometern (2 137 Abschnitte) aus.

Werte und Zahlen, die für durchaus überraschte Gesichter im Bauausschuss sorgten, wenngleich weitgehend begrüßt wurde, dass man mit diesem Instrumentarium erstmals ein vollständiges Lagebild bekomme. "Gutachten und Vorgehensweise sind methodisch nachvollziehbar und ein echter Mehrwert", findet Kurt Hochstuhl (SPD). Auch für Bürgermeister Alexander Uhlig war "wichtig, dass wir jetzt nicht mehr auf Zuruf agieren müssen, sondern eine objektive Grundlage haben." Ausbesserungen beruhten bislang nicht auf systematischer Erfassung, sondern auf Einzelkontrollen.

Das Steinbeis-Institut hat vorigen Sommer den kurstädtischen Straßenbereich mit einem mit Lasersensoren bestückten Messfahrzeug sondiert und auf Bodenbeschaffenheit und Problemstellen (Unebenheiten, Kantigkeit, Risse) untersucht - und dabei etliche "rote Stellen" enthüllt. Dabei wurde die Strecken in insgesamt 2 300 Erhaltungsabschnitte eingeteilt, Segmente zwischen 20 und 200 Meter, die man sinnvollerweise "in einem Rutsch" (Stöckner) erledigen könnte. Insgesamt verfügt die Stadt über 600 Kilometer Straßenlänge, Geh- und Radwege (320 km) sowie Plätze und Treppenanlagen n icht eingerechnet.

Nicht erfasst wurde indes der Untergrund, der naturgemäß oft zu unliebsamen Überraschungen führt, auch bei den Kosten. Zumal das Alter vieler Straßen inklusive der erfolgten Maßnahmen oft im Dunkeln lägen, so Stöckner. Ganz zu schweigen von der heiklen Koordination mit sensiblen Leitungen. Bei der differenzierten Abschätzung der Instandhaltungskosten geht das Institut bei den dringlichen Maßnahmen von 42 Millionen Euro aus, bei den zu beobachtenden Stellen von 66 Millionen Euro. Wohlwissend, dass etliche Abschnitte (Straßen werden nun mal nicht jünger) irgendwann in die nächsthöhere Dringlichkeitsstufe wandern.

Stadtverwaltung und Gemeinderat sind nun angehalten, neben dem Finanzrahmen eine Prioritätenliste aufzustellen. Als Kriterien bieten sich hier die Wichtigkeit der Straße, die jeweilige Verkehrsbelastung und nicht zuletzt die Relevanz für den öffentlichen Nahverkehr an. "Ein Waldweg steht dann natürlich erstmal hinten an", meint Uhlig.