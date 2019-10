Amüsante Zeitreise zum 100. Geburtstag

Von Conny Hecker-Stock



Baden-Baden - Ein kurzweiliger Festakt in der voll besetzten Grobbachhalle krönte das 100-jährige Jubiläum des Turnvereins (TV) Geroldsau. Unter dem Motto "Mit 100 in die Zukunft" wurden frühere und heutige Trainingsmethoden einander gegenübergestellt.



Vorsitzende Ulrike Mitzel, die sich von einem Vorstandsteam im Durchschnittsalter von 50 Jahren umgeben sieht, blickte zurück auf die Gründerzeit zum Zweck des sportlichen Wettkampfes und geselligen Miteinanders. Beständigkeit und Nachhaltigkeit waren damals die Parameter für einen gesunden Verein. Doch der TV Geroldsau stand immer auch für Modernität und konnte durch seine Anpassung an gesellschaftliche Strömungen die Mitgliederzahl immer weiter ausbauen auf heute 500 - sehr beachtlich für den kleinen Ortsteil. Von der Resonanz her vierstellige Teilnehmerzahlen bei riesigen Wanderveranstaltungen wurden gestemmt, Tennisplätze und das weite Feld der Gesundheitsprävention kamen hinzu. Daneben ist der Jubiläumsverein ausgesprochen gut aufgestellt bei faszinierend anmutenden Trainingseinheiten, die sich in ihren fließenden und doch sehr kraftvollen Bewegungen etwa an den Maori orientieren, oder einem pfiffigen Angebot für die Jugend. Dank dieses perfekt an die jeweiligen Bedürfnisse der Sportsfreunde angepasste, weite Spektrum sind nicht nur zahlreiche Mitglieder bereits seit ihrer Jugend dabei, auch viele Sportler aus anderen Stadtteilen kommen zum Training nach Geroldsau. Sehr kurzweilig wurden frühere, jahrzehntealte Trainingsinhalte per Filmmitschnitt oder anhand persönlicher Darbietungen der Sportsfreunde präsentiert. Zuerst durfte der Turnernachwuchs über Matten und Balken wuseln und zu einem fröhlichen Lied ins Publikum winken. Uli Maier stellte die einzelnen Gruppen vor: Von den in den 80er Jahren müde schlurfend zum Schulgong antretenden Handballmädchen, bis zum "Aroha", einem sehr lebhaften Aufwärmen nach den Maori, das jede Muskelgruppe bewegt. Bei Young Power gab die Jugend so richtig Gas und hatte ganz offensichtlich bei den cleveren Parcoursideen eine Menge Spaß. Eine Damenriege von 1925 zeigte ihre Keulen-Choreografie in rassigen Charleston-Kostümen und verwandelte sich im Handumdrehen in eine sehr flotte Fit-Mix-Formation, die mit Stepper, Hantel und Band ein vielseitiges und Schweißtreibendes Programm sehen ließ. "Kaha" bedeutet in der Sprache der Maori Kraft oder energiegeladen. Die Frauengymnastikgruppe ließ in den fließenden Bewegungen von der Wolke über den Regenbogen zum Bogenschützen in einem faszinierenden Rhythmus allein schon beim Zusehen die geballte Energie spüren, die den Damen der "Best Ager" hier zugutekommt. Die Jugend des TV Geroldsau nahm in Handballtrikots unterschiedlicher Jahrzehnte Aufstellung, und dann wurde auch schon das Rhönrad herein gerollt, in dem kunstvoll die Lostrommel verankert war. Während der Pause erlebte die Bühne einen Umbau für das Theaterstück "E Nasewässerle", das mit denselben Akteuren wie 1986 aufgeführt wurde, als nach jeder Jahresfeier ein kleiner Einakter obligatorisch dazugehörte. Diesmal hatte sich der ewig maulende Hausherr gewaltig damit überschätzt, während der Abwesenheit der holden Gattin mal eben mit links den Haushalt samt Betreuung der Enkel zu übernehmen. Das konnte ja nur schief gehen.

