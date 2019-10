Obdachlos und alt - Stadt will helfen Von Henning Zorn



Baden-Baden - Für ältere Menschen, die eventuell auch noch unter Behinderungen leiden, ist der Verlust des Wohnraums und das "Abrutschen" in die Obdachlosigkeit oft mit einem besonders hohen Leidensdruck verbunden. Solchen Betroffenen soll mit einem speziellen Projekt im Stadtteil Oos geholfen werden - dies ist am heutigen Montag Thema in der Sitzung des Hauptausschusses.







Ihre Zahl ist erheblich angestiegen: Gut 260 Menschen lebten im August dieses Jahres als Obdachlose in den von der Stadt zur Verfügung gestellten Unterkünften. Die Zahl ist demnach in den vergangenen vier Jahren um knapp 90 Prozent angestiegen. Rund jeder Fünfte dieser städtischen Klienten hatte zum Zeitpunkt seiner "obdachrechtlichen Unterbringung" das 51. Lebensjahr beendet. Ihre Zahl ist erheblich angestiegen: Gut 260 Menschen lebten im August dieses Jahres als Obdachlose in den von der Stadt zur Verfügung gestellten Unterkünften. Die Zahl ist demnach in den vergangenen vier Jahren um knapp 90 Prozent angestiegen. Rund jeder Fünfte dieser städtischen Klienten hatte zum Zeitpunkt seiner "obdachrechtlichen Unterbringung" das 51. Lebensjahr beendet. Speziell hier will die Verwaltung einhaken, um einer Zielgruppe zu helfen, die laut der Sitzungsvorlage "multipel depriviert" ist, also unter diversen Benachteiligungen leidet. Gerade älteren obdachlos gewordenen Menschen mit körperlichen Behinderungen würden die räumliche Isolation und die Perspektivlosigkeit besonders zu schaffen machen. Um hier helfen zu können, hat sich Baden-Baden erfolgreich um die Teilnahme an einem Landesprogramm beworben, dessen Fördermöglichkeiten zur Installierung weiterer Angebote führen sollen. Ziel des Projektes, das im Stadtteil Oos angesiedelt wird, ist es, die betroffenen Menschen zu aktivieren und in das gesellschaftliche Leben des Stadtteils sowie der lokalen Gemeinschaft einzubinden. Hierzu zählt auch die gezielte Heranführung an ein selbstbestimmtes Lebens im Rahmen eines Betreuten Wohnens, um die obdachlosenrechtliche Unterbringung dauerhaft zu überwinden. Die Hilfen will man nicht pauschal anbieten, sondern sie werden auf die Situation des Einzelfalls ausgerichtet. Mögliche Schwerpunkte sind dann zum Beispiel die Motivation zur Annahme tagestrukturierender Maßnahmen, die Teilhabe am Stadtleben, die Unterstützung bei alltäglichen Problemen, die Begleitung zu Ärzten und Ämtern sowie die Freizeitgestaltung. Vorgesehen ist im Rahmen des Projekts auch die Einbeziehung lokaler ehrenamtlicher Helfer, die den Betroffenen als Paten zur Seite stehen. Dies soll die Integration in das Gemeinwesen erleichtern. Die Gesamtkosten für das auf drei Jahre ausgelegte Projekt in der Kurstadt belaufen sich auf rund 111 000 Euro, wobei das Land 66 600 Euro übernimmt. Mit der Erbringung der einzelnen Leistungsbestandteile des Projekts von der Wohnraumbeschaffung bis zur Aktivierung von ehrenamtlichen Helfern soll ein professioneller Dienstleister beauftragt werden.

