Es duftet nach Mandeln und Zuckerwatte



Von Christina Nickweiler Sinzheim - Mehr als 100 Händler, viele Besucher, neue gastronomische Angebote und eine mit kunstvollen Bildern ausgestattete Pfarrkirche - das Sinzheimer Kirchweihfest bot in diesem Jahr viele Attraktionen. Das verhalten goldene Oktoberwetter hielt am gestrigen Sonntag erst in den frühen Nachmittagsstunden in den Sinzheimer Marktstraßen Einzug. Mit den Sonnenstrahlen kamen sodann auch die vielen Besucher, die sich zeitweise durch die Markt-Meile drängelten. Höchst zufrieden über die Geschäfte zeigten sich auch die Händler selbst, die auf ihre Stammkundschaft zählen konnten. Auf die Besucher, die ihren Sonntagsausflug mit einem Besuch auf der Kirwe verbanden, wartete ein umfangreiches Angebot feilgebotener Waren: von Lammfellhausschuhen, Jacken, Pullis, Wollmützen über Wachstischdecken, Kosmetikinstrumente bis hin zu Besen, Bürsten, Spielwaren und vieles mehr. Die Händler konnten sich ausreichend Zeit nehmen, die Marktbesucher zu dem jeweiligen Warenangebot zu beraten und zum Kauf zu überzeugen. Kreativ gestalteten einige Händler ihre Verkaufsstände in der Hauptstraße und der Dr.-Josef-Fischer-Straße, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So lockte eine "Tankstelle" für Pflegeöle aus Naturmaterialien etliche Neugierige an. Überhaupt stachen in diesem Jahr einige Stände mit naturbelassenen Gesundheitsartikel ins Auge. Eine Traube von Menschen umgab beispielsweise einen Marktstand mit verschiedenen hausgemachten Spezialitäten aus echtem Urloffer Meerrettich. Das Aroma von Gewürzen lag ebenso in der Luft wie der Duft von frisch gebrannten Mandeln und Zuckerwatte. Unterhaltungswert barg ein Schnellredner, der mit vergoldeten Ohrringen in diversen Ausführungen die modebewussten Kunden anlockte. Zusätzlich zu den fliegenden Händlern öffneten die Sinzheimer Geschäfte sowie die Freiwillige Feuerwehr ihre Türen. Dort lud die Jugendfeuerwehr die kleinen Kirwebesucher ein, den Umgang mit einem sogenannten Spreizer kennenzulernen. Die Aussicht vom Kirchturm genießen Wer wollte, der konnte am Stand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) sein Fahrrad kodieren lassen, um Fahrraddieben zuvorzukommen. Erstmals wurde die Kirwe mit mobilen Feinschmeckerstationen an verschiedenen Ecken und zentral auf dem Marktplatz bereichert. Zwischen den vielen Besuchern walteten die beiden Marktmeisterinnen Natascha Aigeldinger und Daniela Ams mit Metermaß und Händlerverzeichnis ihres Amtes, indem sie die Standgebühren eintrieben. "Mehr Händler als erhofft" seien trotz der anfänglich unbeständigen Wetteraussichten gekommen, freute sich Natascha Aigeldinger, Veranstaltungsmanagerin der Gemeinde. Verschiedene Körnerarten waren bei den kunstvoll und farbintensiven Bildern in der Pfarrkirche St. Martin zu sehen. Die gezeigten Motive widmeten sich in diesem Jahr vorwiegend dem Erntedank. Wer das Marktgeschehen aus mehreren Metern Höhe verfolgen wollte, der konnte auf den Kirchturm der Pfarrkirche hinaufsteigen und die Aussicht genießen. Bereits am Samstag hatten am Platz neben der alten Turnhalle schon einige Fahrgeschäfte geöffnet. Die Karussells boten für die kleinen Besucher eine Menge Spaß und für die Erwachsenen etliche Adrenalinschübe. Auch am heutigen Montag hat dieser Teil des Marktes noch für Gäste geöffnet.

