Jugendliche machen Musiktheater Von Veruschka Rechel



Baden-Baden - Einen treffenderen Namen für eines der ungewöhnlichsten Musikprojekte des Jahres hätte man sich nicht ausdenken können: Diggin' Opera (von engl. to dig = graben). Es ging um die Frage: Können Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren bei dem Thema Musiktheater Feuer fangen, wenn man in ihnen nur tief genug "gräbt"? Dank der Osnabrücker Felicitas- und Werner-Egerland-Stiftung, die begabte junge Europäer in den Bereichen Kunst, Kultur und Wissenschaften fördert, konnte das Festspielhaus Baden-Baden seine Musikvermittlungsidee verwirklichen, die jetzt auf der großen Bühne vor rund 300 Besuchern uraufgeführt wurde. - Einen treffenderen Namen für eines der ungewöhnlichsten Musikprojekte des Jahres hätte man sich nicht ausdenken können: Diggin' Opera (von engl. to dig = graben). Es ging um die Frage: Können Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren bei dem Thema Musiktheater Feuer fangen, wenn man in ihnen nur tief genug "gräbt"? Dank der Osnabrücker Felicitas- und Werner-Egerland-Stiftung, die begabte junge Europäer in den Bereichen Kunst, Kultur und Wissenschaften fördert, konnte das Festspielhaus Baden-Baden seine Musikvermittlungsidee verwirklichen, die jetzt auf der großen Bühne vor rund 300 Besuchern uraufgeführt wurde. Rund 70 Schüler von der Theodor-Heuss-Werkrealschule, der Realschule Baden-Baden und dem Gymnasium Hohenbaden hatten seit Februar dieses Jahres gemeinsam ihre eigene Oper geschrieben. Fachliche Unterstützung bekamen sie durch Theaterpädagogin Nelly Noack, Komponist Jan Paul Werge, Medienkünstler Stefan Zintel sowie Choreografin Lil Egner. Bei der Aufführung sangen drei Profis mit - Snaebjörg Gunnarsdóttir (Sopran), Rubén Olivares (Tenor) und Andrew Finden (Bariton). Aber nur das, was die Schüler ihnen vorgegeben hatten. So bestand die Arie des Tenors aus 270 Tönen, von denen jeder Schüler mindestens drei beigesteuert hatte. Damit war es sicher weltweit das erste Projekt, bei dem Laien den Profis vorgeben, was sie singen sollen. "Es war eine große Herausforderung für die Jugendlichen", bestätigte Andrew Finden. "Jede Silbe, die wir gesungen haben, stammte von ihnen." "Silbe" ist das richtige Wort, denn die Fantasie-Silbensprache, in der gesungen und geredet wurde, hatten sich die Schüler ausgedacht. Man verstand trotzdem, was sie ausdrücken wollten. Durch ihre schwarze Kleidung richteten sie das Augenmerk des Publikums auf ihre synchronen Bewegungen und auf die entsprechenden Klang-Effekte, die das jeweilige digitale Bühnenbild vorgaben. Man konnte das Ganze fast mit einem abstrakten Gemälde vergleichen, das viel Raum für die Fantasie des Betrachters lässt. Es gab auch keine Handlungsstruktur, sondern eine Aneinanderreihung von bilderreichen Emotionen. Höchstens die Hälfte der Szenen und Arien war festgelegt, also Improvisation innerhalb einer vorgeschriebenen Choreografie. Auffällig war eine Digitalität, wie man sie sonst selten in der Oper sieht. "Interessanterweise haben wir festgestellt, dass digitale Techniken von den Jugendlichen zwar akzeptiert werden, jedoch nicht im Mittelpunkt des Projekt-Interesses standen", so Rüdiger Beermann, Direktor für Medien und Kommunikation im Festspielhaus. Auch die Lehrer der Schulen hatten Verblüffendes erlebt. "Schüler, die sonst in der Klasse eher durch Nichtbeteiligung aufgefallen sind, haben sich besonders engagiert", sagte zum Beispiel Sabine Meehan von der Realschule Baden-Baden. Ein Beweis dafür, dass die Rechnung dieses Projekts aufgegangen ist, denn es ging unter anderem darum, das Selbstbewusstsein zu stärken, den Mut zu fassen, auf großer Bühne aufzutreten und sich der Beobachtung anderer Schüler zu stellen. So sagte Alessandro lo Galbo aus der Klasse 8a der Theodor-Heuss-Schule: "Ich fühle mich jetzt viel freier und selbstbewusster und fand es einfach super, wie wir zusammengehalten haben." Tatsächlich spielten alle Schüler Seite an Seite auf Augenhöhe. Der schulform-übergreifende Ansatz war zu Beginn das Spannendste bei dem Projekt gewesen, weil Realschulen und Gymnasien selten gemeinsam agieren. Also ein neuer, sinnstiftender, sozialer Aspekt und ein weiterer Schritt des Festspielhauses auf dem Weg zum Musikvermittlungs-Labor, seit elf Jahren ein Herzensprojekt von Beermann. Doch die ganz große Herausforderung für die Schüler war, im größten deutschen Opernhaus live vor Publikum aufzutreten, was sie erstaunlich souverän gemeistert haben. Damit liegt die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, ob Jugendliche beim Thema Musiktheater Feuer fangen können, auf der Zunge: Ja, sie können!

