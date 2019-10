Gewerbeentwicklung plant ein "Novum" in Oos-West Baden-Baden (marv) - Die Gewerbeentwicklung Baden-Baden (GEBB) plant, im Gewerbegebiet Oos-West ein Bürogebäude in Bauherrengemeinschaft zu bauen. "Das wäre meines Wissens ein Novum in Baden-Baden", sagte Alexander Wieland von der GEBB gestern bei der Vorstellung einer neuen Broschüre der Wirtschaftsförderung. An der Ecke Flugstraße und Im Rollfeld (hinter Möbel AS in der Flugstraße 20) soll ein drei- bis viergeschossiges "Bürogebäude am Boulevard" mit insgesamt 2 922 Quadratmeter Nutzfläche entstehen. "Wir haben bereits interessierte Firmen aus Baden-Baden, die Büros mit bis zu 445 Quadratmeter Nutzfläche möchten und hoffen, weitere Gewerbetreibende für das Projekt gewinnen zu können", so Wieland.



Die Idee, "das Prinzip einer Wohnbaugemeinschaft ins Gewerbliche zu übertragen", hatte die GEBB laut Wieland "vor genau einem Jahr". Auf der Aufsichtsratssitzung am Freitag wolle man weitere Details besprechen, so Wieland. Erst dann könne ein Bauantrag gestellt werden. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir im nächsten Jahr anfangen können zu bauen", sagte Wieland, er rechne erst 2021 mit einer Realisierung des Bauvorhabens. "Wir sind überzeugt, dass die Stapelung, also der effiziente Umgang mit Bauflächen, eine gute Sache ist", so der GEBB-Geschäftsführer.



Die Kurstadt ist weltweit als Kultur- und Erholungsstandort bekannt. Die städtische Wirtschaftsförderung will diesen Umstand nun mit einer neuen Broschüre nutzen. Optisch kommt sie im gleichen Stil wie die Kampagne "The good-good life" der Kur und Tourismus GmbH (BBT) daher. Oberbürgermeisterin Margret Mergen bezeichnete dieses Vorgehen als "bewusst ganz engen Schulterschluss". Im gewohnten Design und einer ähnlichen Bildsprache versuche man "Investoren und Touristen gleichermaßen" anzusprechen, sagte Tourismus-Chefin Nora Waggershauser. Laut dem städtischen Wirtschaftsförderer Martin Lautenschlager wolle man die weltweite Bekanntheit nutzen und mit der Broschüre Kräfte bündeln. Das 20-seitige Prospekt erscheint in einer Auflage von 2 000 Exemplaren. 1 000 davon erstmals auf Englisch. Insgesamt hat die Wirtschaftsförderung der Stadt für Konzeption, Layout und Druck etwa 15 000 Euro ausgegeben, erläuterte Lautenschlager gestern. Interessierte können das Heft kostenfrei bei der Wirtschaftsförderung im Rathaus, bei der BBT und bei der Gewerbeentwicklung Baden-Baden in der Cité abholen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kaiserslautern

Kaiserslautern vor Start in Saison Kaiserslautern (red) - Gegen Unterhaching startet der 1. FC Kaiserslautern (Foto: dpa) in seine zweite Dtittliga-Saison. Die Verantwortlichen bemühen sich, den Aufstieg nicht als alternativloses Ziel auszurufen. Alles andere als die Zweitliga-Rückkehr wäre dennoch eine Enttäuschung. » Weitersagen (red) - Gegen Unterhaching startet der 1. FC Kaiserslautern (Foto: dpa) in seine zweite Dtittliga-Saison. Die Verantwortlichen bemühen sich, den Aufstieg nicht als alternativloses Ziel auszurufen. Alles andere als die Zweitliga-Rückkehr wäre dennoch eine Enttäuschung. » - Mehr