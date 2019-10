Immer mittwochs heißt es "Farbe bekennen" Von Nora Strupp



Baden-Baden - Cego ist ein Kartenspiel aus der französischen Tarock-Familie, das entfernt an Skat erinnert und hauptsächlich in Baden, im Schwarzwald und am Bodensee gespielt wird. Jeden Mittwoch treffen sich die Mitglieder des Heimatvereins Sandweier zu einem vergnüglichen Spieleabend - bei dem es ab und zu auch mal heiß hergehen kann.



Sieben Männer sitzen gut gelaunt an zwei Tischen im Raum verteilt. Man hört das Rascheln von Karten und das Klimpern von Kleingeld, das als Spieleinsatz dient. Es ist wieder Cego-Zeit beim Heimatverein und die Stimmung ist ausgelassen. "Es ist immer ein gemütlicher Abend hier. Man kann sich unterhalten und erfährt, was es Neues im Dorf gibt", erzählt Franz Reiß, Kassenprüfer des Vereins. Vereinsmitglied Wolfgang Blank stimmt ihm zu: "Es ist ein geselliges Beisammensein." Sieben Männer sitzen gut gelaunt an zwei Tischen im Raum verteilt. Man hört das Rascheln von Karten und das Klimpern von Kleingeld, das als Spieleinsatz dient. Es ist wieder Cego-Zeit beim Heimatverein und die Stimmung ist ausgelassen. "Es ist immer ein gemütlicher Abend hier. Man kann sich unterhalten und erfährt, was es Neues im Dorf gibt", erzählt Franz Reiß, Kassenprüfer des Vereins. Vereinsmitglied Wolfgang Blank stimmt ihm zu: "Es ist ein geselliges Beisammensein." Als badische Soldaten von 1808 bis 1813 für das Großherzogtum Baden gemeinsam mit Napoleon Bonapartes Truppen gegen Spanien in den Krieg zogen, lernten sie das zu dieser Zeit dort sehr bekannte Spiel L'Hombre kennen. Dies geht aus dem Aufsatz Friedrich Schlagers aus dem Jahr 1951 hervor. L'Hombre beinhaltete das Spielen mit verdeckten Karten in der Tischmitte, den sogenannten Blinden. Die badischen Soldaten adaptierten das Spiel für ihre eigenen Tarockkarten und entwickelten so ein Neues, welches sie Cego nannten - nach dem spanischen Wort für blind ("ciego"). Als die badischen Soldaten aus dem Spanienfeldzug wieder in ihre Heimat zurückkehrten, verbreitete sich das Spiel schnell in alle Landesteile. "Zunächst tauchte es im südbadischen Raum um Freiburg auf, anschließend hat es sich bis in den mittelbadischen Raum nach Baden-Baden ausgedehnt", erklärt Rainer Braun, Vorsitzender des Heimatvereins Sandweier. Cego sei allerdings ein Kartenspiel, das mit der Zeit leider in Vergessenheit geraten sei, erzählt er. Cego wird mit 54 Karten gespielt, bestehend aus 22 Trümpfen, 16 Bildern (mit König, Dame, Ritter und Bube) und 16 Karten ohne Bild. Die Karten mit und ohne Bild enthalten die vom Skat bekannten "Farben" Kreuz, Pik, Herz und Karo. Cego wird zu dritt oder zu viert gespielt. Jeder Spieler hat mehrere Karten auf der Hand, auf dem Tisch liegt der Stapel mit den "Blinden". Der Spieler rechts vom Kartengeber vollzieht vor Spielbeginn einen Kartentausch: Er legt zwei Karten seiner Handkarten auf den Blindenstapel und nimmt eine Blindenkarte zu den Handkarten. Der Clou des Ganzen: Gespielt wird nun nicht mit den Handkarten, sondern mit den "Blinden". Nach dem Tausch legt der Spieler eine Karte offen auf den Tisch, die anderen Spieler legen jeweils eine Karte dazu. Dabei müssen sie "Farbe bekennen", also zum Beispiel Herz legen, wenn der Spieler zuvor Herz gelegt hat. Wer am Ende einer solchen Spielrunde die höchste Karte gespielt hat, erhält die auf dem Tisch liegenden Karten der anderen Mitspieler. Jede dieser abgelegten Karten hat dabei einen bestimmten Punktewert. Am Ende wird der Wert aller gesammelten Karten zusammengezählt. Gewonnen hat, wer die höchste Punktzahl, aber mindestens 36 Punkte erspielt hat. Bei dieser Spielart handelt es sich um eine Grundform des Cego. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Varianten, wie Sonderspiele und Steigerungen. Wer Glück hat, kann beim Heimatverein Sandweier sogar einen kleinen Gewinn abstauben. "Wir spielen um Geld. Aber nur um Centbeträge", so Braun. "Es geht also im Prinzip um nichts, aber hier wird gespielt, als ginge es ums Leben", sagt er lachend. "Es wird um die Ehre gekämpft", ergänzen die mitspielenden Vereinsmitglieder. "Jeder will gewinnen. Das liegt in der Natur des Menschen. Bei uns ist es aber trotzdem ein sehr humorvolles Spiel. Da geht es nicht ums Geld. Man ist nicht böse aufeinander - egal, wie es läuft. Es ist eine lustige Gemeinschaft", fasst Braun zusammen. Die nächsten Cego-Abende beim Heimatverein Sandweier finden morgen und am 30. Oktober ab 18.30 Uhr statt. "Alle Gäste, egal woher, sind immer willkommen", so Braun. "Es ist auch ein Spiel für junge Leute. Jeder kann es lernen."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben