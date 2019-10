Strahlender Lebemann fasziniert

Stuttgart

Feinstaubalarm: Autos stehen lassen Stuttgart (lsw) - In Stuttgart herrscht seit Montag zum ersten Mal in dieser Feinstaubperiode wieder Feinstaubalarm. Ab Mittwoch, 0.00 Uhr, sollen Autofahrer ihren Wagen stehen lassen und auf Bus und Bahn umsteigen, wie eine Stadtsprecherin sagte (Foto: Gollnow/dpa/av).

Forbach

Hilfe beim Zaunbau nötig Forbach (mm) - Wolfssicherer Zaunbau ist ein zentrales Thema für Tierhalter. Seine Herde ist nach den vermeintlichen Wolfsattacken noch beunruhigt, erzählt Sven Strobel (Foto). Sein Kollege Christian Striebich besprach mit Bürgermeisterin Katrin Buhrke mögliche Hilfen (Foto: Götz).

Karlsruhe

90-Jährige fällt auf Gleise Karlsruhe (red) - Eine 90-jährige Frau ist am Montagnachmittag bei einem Sturz ins Gleisbett schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau an der Haltestelle Gottesauer Platz von einem Mann unabsichtlich angerempelt, was sie zu Fall brachte (Symbolfoto: dpa).