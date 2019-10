Übungsanlage: Planung kann beginnen

Durmersheim

Halloween-Grusel in Durmersheim Durmersheim (manu) - Marcel Lang lädt an Halloween zu einer Horror-Show rund um sein Haus und den Garten in der Wilhelmstraße, wo er Gruselgänge aufgebaut hat. Verwandte, Freunde und Lang selbst agieren dabei als schauerlich verkleidete Schauspieler (Foto: Lang).

Stuttgart

Ende einer Affäre? Stuttgart (bjhw) - Die Vorwürfe an die Adresse von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer im Zusammenhang mit der Zulagen-Affäre an der Ludwigsburger Verwaltungshochschule waren keine kleinen. Jetzt liegen die Bewertungen des Untersuchungsausschusses vor (Foto: dpa).

Baden-Baden

"Grünes Haus": Neuer Dialog Baden-Baden (cn) - Bewegung in der Sache "grünes Haus" in Steinbach: Der Bauherr und Eigentümer des Neubaus mit dem markant grünen Anstrich entlang der alten B3 zwischen Steinbach und Bühl, Michael Bilger, sucht den Dialog mit der Stadt. Diese zeigt sich zugänglich (Foto: cn).

Forbach

Krankenhaus wird umstrukturiert Forbach (mm) - Die Umstrukturierung im Forbacher Krankenhaus wird fortgesetzt. Das bisher in Forbach und in Bühl vorhandene altersmedizinische Angebot soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Bühl konzentriert werden. Die Notfallversorgung bleibt erhalten (Foto: mm).