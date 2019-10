Bildung auf der Höhe der Zeit

"Bildet Eueren Geschmack und Eueren Stil an den Schriften der Alten", hatte sich damals der erste Direktor Franz Xaver Rühe bei der Eröffnung an die Schüler gewandt. 1934 wurde Leo Wohleb vom damaligen NSDAP-Gauleiter und Reichsstatthalter Robert Wagner aus dem Ministerium nach Baden-Baden "strafversetzt" und zum Schulleiter berufen. Er war der bislang berühmteste Direktor des Gymnasiums Hohenbaden, wollte aber immer nur primus inter pares sein. Als solcher liebten ihn Kollegen wie Schüler gleichermaßen. Von seiner Güte und Hilfsbereitschaft zeugen viele Überlieferungen wie zum Beispiel, dass er mit seinem Hausmeister regelmäßig das Päckchen Zigaretten teilte, das dieser ihm als Tagesbedarf holen musste.

Nachdem ein halbjüdischer Schüler aufgrund der erlassenen Rassengesetze die Schule verlassen musste, fand er Mittel und Wege, die dem Schüler nach einiger Zeit unter dem arischen Mädchennamen seiner Mutter die Rückkehr ermöglichte. Als er 1945 von den Franzosen zum Wiederaufbau des Landes in die politische Arena zurückgerufen wurde, gab es einige, Lehrer wie Schüler, die bittere Abschiedstränen weinten.

Von 1949 bis Ostern 1954 mussten das Schulhaus und die Direktionsräume mit dem Markgraf-Ludwig-Gymnasium geteilt werden, dessen Gebäude von den Franzosen besetzt war. Erst danach konnte an bauliche Veränderungen des immerhin schon über 80 Jahren alten Schulgebäudes gedacht werden. So wurde 1957 eine Zentralheizung installiert, die den Kohleofen in jedem Raum überflüssig machte, und 1961 konnte der Anbau mit einem Physik- und Chemie-Lehrsaal und Praktikumsräumen bezogen werden. Ab 1965 hatten Tertianer die Möglichkeit, statt Griechisch Französisch zu wählen, und Primaner konnten statt mit Latein mit Englisch ins Abitur gehen.

Als prägende Persönlichkeit bleibt der erste "grüne" Direktor Egon Messmer in Erinnerung, der das Hoba von 1973 bis 1993 leitete. Seine Abiturreden zeigen den unbeirrbaren Mahner zu einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Lebensweise. So waren Lineale und Filzstifte aus Plastik unter ihm verpönt. In den 70er Jahren gab es umfangreiche Diskussionen und Planungen über einen Erweiterungsbau der Schule oberhalb des Vincenti-Parkhauses. Diese Pläne waren nach der teuren Landesgartenschau 1981 finanziell nicht mehr realisierbar. Doch heute sind sie wieder im Gespräch, denn die Raumnot besteht nach wie vor.

Auch in den vergangenen drei Jahrzehnten gelang dem Hohenbaden der Beweis, dass die vor fast 150 Jahren begonnene humanistische Bildungstradition attraktiv und höchst lebendig ist. Nicht nur im Latein- und Griechischunterricht wird nach modernsten fachdidaktischen Erkenntnissen unterrichtet. Seit 2003 gibt es als drittes Profil Naturwissenschaft und Technik. Ob moderne Fachkabinette für die Naturwissenschaften oder digitale Medien auf dem neuesten Stand der Medienpädagogik, das mehrfach ausgezeichnete Klassenorchester-Modell, die Kooperation mit der Kunsthalle oder Schulpartnerschaften - die Bildung am Gymnasium Hohenbaden ist auf der Höhe der Zeit.

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird das Hohenbaden das 150. Jahr seiner erfolgreichen Bildungsarbeit würdigen. Spannende Kapitel aus der ereignisreichen Schulgeschichte werden in einer Vortragsreihe vorgestellt. Los geht es bereits dieses Jahr, am Sonntag, 19. November, um 19 Uhr mit dem Vortrag: "Endlich ein Gymnasium in unserer Stadt! Der Neubeginn gymnasialer Bildung in Baden-Baden 1870".

