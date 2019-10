Ein Trick macht den Kreisverkehr möglich

Bertholdplatz: Kreisel bald fertig Baden-Baden (red) - Die Beeinträchtigungen durch die Baustelle am Bertholdplatz in Baden-Baden sind bald vorbei: Vermutlich Mitte der nächsten Woche kann der neue Kreisel freigegeben werden. Dann gehen die Arbeiten in der Lichtentaler Straße stadtauswärts weiter (Foto: cri/av). » Weitersagen (red) - Die Beeinträchtigungen durch die Baustelle am Bertholdplatz in Baden-Baden sind bald vorbei: Vermutlich Mitte der nächsten Woche kann der neue Kreisel freigegeben werden. Dann gehen die Arbeiten in der Lichtentaler Straße stadtauswärts weiter (Foto: cri/av). » - Mehr