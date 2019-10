Spurensuche im Dämmerlicht: "Der Fall Hau"

Baden-Baden (fvo) - "Crime in der Kurstadt" heißt das Sujet, und dieser morbide Mix elektrisiert auch 113 Jahre später noch die Fantasie, zumal, wenn es sich um einen real existierenden Mordfall handelt, und der Tatort noch derart griffbereit vor der Haustür liegt wie bei "Der Fall Hau". (fvo) - "Crime in der Kurstadt" heißt das Sujet, und dieser morbide Mix elektrisiert auch 113 Jahre später noch die Fantasie, zumal, wenn es sich um einen real existierenden Mordfall handelt, und der Tatort noch derart griffbereit vor der Haustür liegt wie bei "Der Fall Hau". Grund genug jedenfalls für das Theater Baden-Baden, am Samstag, 16. November, exklusiv fürs BT gewissermaßen eine dramaturgische Theaterführung im Freien anzubieten, an der im Rahmen der Reihe "BT öffnet Türen" insgesamt 16 Leser des Badischen Tagblatts teilnehmen können. Treffpunkt für die "kriminalistische" Ortsbegehung ist am späten Nachmittag vor dem Theater. "Das sind natürlich Orte mit Charisma, Orte, an denen quasi die Geschichte hängen geblieben ist", findet Chefdramaturgin Kekke Schmidt, die die Führung leiten wird - sozusagen als informativen Querverweis auf das gleichnamige Krimistück (Premiere am 8. November im Theater). Solch plastisches Anschauungsmaterial vor Ort zu finden, sei "ein totaler Glücksfall und natürlich absolut aufregend. Hier kann sich die Fantasie so richtig aufladen", freut sich Schmidt, die ab Sommer 2020 für eine Spielzeit Interims-Intendantin sein wird. Eine spezielle Vorbereitung sei nicht vonnöten, grobe Vorkenntnisse des Falles dürften aber nicht schaden. Das Ganze läuft "in einem relativ lockeren, improvisierten, wenngleich intimen Gesprächsrahmen" ab - ohne festes Raster. Die Teilnehmer können sich natürlich "auch gern mit Nachfragen einbringen", betont Schmidt. Die Ortsbegehung selbst führt zur Villa Molitor und wird den letzten Gang der Josefine Molitor bis zum Tatort nachzeichnen sowie verschiedene hypothetische Wege, die der flüchtige Mörder genommen haben könnte - sofern denn überhaupt die schillernd-zwielichtige Figur namens Carl Hau wirklich der Täter gewesen ist und nicht doch eine andere Person. Alles in allem also auch ein kleiner Einblick in die puzzlereiche Welt der Hypothese. Passende



Jahreszeit



Die Führung dauert rund 60 bis 90 Minuten und wird sich stimmungsgerecht bis in die Dämmerung hin ziehen - von der passenden Jahreszeit mal ganz abgesehen. Immerhin fiel auch der tödliche Schuss an einem trüben Novembertag - an jenem ominösen 6.11.1906. Das Badische Tagblatt verlost für die Führung 8 x 2 Plätze. Die Teilnahme ist auf zwei Arten möglich: 1. Schreiben Sie eine Postkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an das Badische Tagblatt, Marketing, "Fall Hau", Stephanienstraße 1-3, 76530 Baden-Baden. 2. Senden Sie eine E-Mail an marketing@badisches-tagblatt.de und geben Sie das Stichwort "Fall Hau", sowie Ihren Namen und Ihre Adresse an. Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die persönlichen Daten zum Zweck der Gewinnspielabwicklung im Verlag gespeichert werden. Eine Nutzung für werbliche Zwecke oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels unwiderruflich gelöscht. Der Einsendeschluss ist am 27. Oktober, 23.59 Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben