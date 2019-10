"Power-Bäume" spenden viel Schatten

Insgesamt kann man in den kurstädtischen Anlagen fast 30 Platanen finden, doch zwei Exemplare an der Trinkhalle fallen besonders ins Auge. Für Traugott Bräuninger vom städtischen Gartenamt handelt es sich hier um viel Schatten spendende "Powerbäume, die nur so vor Kraft strotzen".

Diese Bäume sind bereits rund 180 Jahre alt, sie wurden vermutlich unmittelbar nach dem Bau der Trinkhalle gepflanzt. Sie haben hier den Platz, um sich zu entwickeln - und diese Chance auch konsequent ausgenutzt. So kommen sie inzwischen auf eine beachtliche Höhe von 43 Metern mit weit ausladenden Kronen. Damit die Bäume nicht zu weit auseinandergehen, was sie auch anfälliger machen würde bei starken Winden, hat man aus Sicherheitsgründen einige Stahlseile angebracht.

Aufgrund der Form ihrer Blätter werden Platanen zuweilen mit Ahornbäumen verwechselt. Rund alle drei Jahre fallen Platanen durch eine ungewöhnliche Besonderheit auf: Sie stoßen nämlich größere Teile ihrer Rinde oder Borke ab. Dies hat aber nichts mit Hitzestress oder Trockenheit zu tun. Vielmehr ist es eine Folge des Wachstums. Wenn es im Frühjahr genügend geregnet hat und die Platane viel Wasser aufnehmen kann, dann gibt es bei ihr im Sommer einen Wachstumsschub. Sie legt dann in der Höhe und im Umfang zu. Der alte Rindenmantel wird dann schnell zu eng und muss daher abgeworfen werden. Darunter ist dann neue, frische Rinde zu sehen.

Die Platane ist ein robuster Baum, der kalte Winter ebenso gut übersteht wie heiße Sommer. Nur bei längerer Trockenheit muss man ihr etwas Wasser verschaffen. Ansonsten ist diese Baumart recht pflegeleicht. Eine gewisse Gefahr des Pilzbefalls ist vorhanden, darum nimmt das Gartenamt in Baden-Baden regelmäßige Kontrollen der Platanen vor. Die Massariakrankheit, der eine Pilzinfektion zugrunde liegt und die vor allem ältere Platanen trifft, stellt nach Aussage von Traugott Bräuninger in der Kurstadt aber kein so großes Problem dar.

Das Holz dieser Baumart ist wenig witterungsfest und wird daher hauptsächlich im Innenausbau genutzt.