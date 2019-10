Anfang November soll Einzug sein

Wie berichtet, sollen dort 15 Kinder zwischen drei und sieben Jahren betreut werden. Gemeinsam mit dem Lebenshilfe-Team der schon bestehenden Schulkindergärten sei der Umzug schon geplant und werde nun kurzfristig durchgeführt, führte Hartmann aus. Vor allem die bestehende Platz-Not im Kindergarten in der Cité könne damit gelindert werden. Nötig werde ein neuer Schulkindergarten auch deshalb, weil die Zahl förderbedürftiger Kinder seit einiger Zeit stark ansteige, erläuterte Christian Lemcke von der Lebenshilfe-Geschäftsführung. Warum dem so sei, fragten einige Räte. Unter anderem werde ein Förderbedarf eher erkannt, was auch damit zusammenhänge, dass Regel-Kindergärten proppevoll seien, und sensibler darauf geachtet werde, meinte Lemcke.

Räte aller Fraktionen und Gruppierungen begrüßten, dass ein Schulkindergarten in die Stabsgemeinde zieht. "Super, dass wir in Sinzheim zu der Einrichtung kommen", freute sich beispielsweise Kurt Rohner (FDP). Martina Hurst (GfS) wollte wissen, ob denn die Freiflächen, die mit dem Kinderhaus St. Vinzenz zusammen genutzt werden sollen, ausreichten. Dies bestätigte Hartmann, man habe bereits einen "Schichtplan" mit dem Kinderhaus erarbeitet und könne auch problemlos den öffentlichen Spielplatz nutzen.

Zur neuen Einrichtung im Hauptort kommen wie bereits bekannt zwei neue Krippengruppen im Kindergarten "Sommerau" Kartung hinzu. Jüngst habe der Architekt bestätigt, dass der Neubau im Mai 2020 in Betrieb gehen könne, erläuterte die stellvertretende Hauptamtsleiterin Annemarie Huck, die die Kindergartenbedarfsplanung der Gemeinde für das Jahr 2019/20 vorstellte. Dieser sieht vor, dass - bis auf die Erweiterung in Kartung - an den Standorten Leiberstung, Müllhofen, Vormberg, Winden und Sinzheim die Betreuungsformen wie bisher weitergeführt werden. Trotz aller Neuschaffungen, dazu zählt auch die abgeschlossene Erweiterung des Kindergartens Leiberstung, "müssen wir am Ball bleiben", blickte Huck auf den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen. Auch den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Schulkinder stehe im Fokus.

Dem Bedarfsplan stimmte das Gremium einstimmig zu, und auch dem, dass die Verwaltung die Einrichtung einer weiteren Waldgruppe prüft. Immer wieder gebe es hierfür Nachfragen, so Huck. Lediglich bei der Wahl des möglichen Standortes für die Waldgruppe waren sich die Räte uneins. Während Kurt Rohner einen Platz nahe der schon bestehenden Gruppe favorisierte, vorzugsweise auf dem vom CVJM genutzten Gelände zwischen Vormberg und Ebenung, sprachen sich Joachim Heck (Grüne) und Gabriel Schlindwein (CDU) für eine Einrichtung westlich der Bahnlinie aus. So sei eine gute Erreichbarkeit aus weiteren Teilen der Gemeinde gewährleistet.