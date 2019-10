Gala mit großer Geschichte

Baden-Baden - Die Aktion Sorgenkind war der Anlass für dieses Erfolgsformat: Zu ihren Gunsten wurde 1995 die Welttanz-Gala (WTG) von der Baden-Baden Events GmbH (BBE ), damals noch Festival Baden-Baden Veranstaltungs-GmbH, gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband ins Leben gerufen und sowohl im ZDF als auch im SWR ausgestrahlt. Heute ist es eine reine Veranstaltung der BBE, aber deshalb nicht weniger erfolgreich. - Die Aktion Sorgenkind war der Anlass für dieses Erfolgsformat: Zu ihren Gunsten wurde 1995 die Welttanz-Gala (WTG) von der Baden-Baden Events GmbH (BBE ), damals noch Festival Baden-Baden Veranstaltungs-GmbH, gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband ins Leben gerufen und sowohl im ZDF als auch im SWR ausgestrahlt. Heute ist es eine reine Veranstaltung der BBE, aber deshalb nicht weniger erfolgreich. Denn diese für Tanzliebhaber in Baden-Baden und Umgebung besondere Veranstaltung im Bénazetsaal des Kurhauses findet am Samstag, 2. November, zum 25. Mal statt. Sie ist im Laufe der Jahre so populär geworden, dass sie bereits seit über zwei Monaten restlos ausverkauft ist. "Die Nachfrage nach den Tickets ist enorm, jeden Tag erreichen uns Anfragen. Aber leider können wir nicht mehr als die bereits verkauften 550 Tickets anbieten", bedauert BBE-Geschäftsführerin Nora Waggershauser. Nicht ohne Grund lockt das "Rendezvous der Weltmeister" alljährlich die besten und erfolgreichsten Tänzer der Welt, ob Paare, Formationen oder Einzeltänzer, an die Oos. Laut Waggershauser schätzen sie das familiäre Umfeld und finden trotzdem professionelle Bedingungen vor. Ganz ohne Turnierdruck könnten sie das Beste aus sich herausholen. Hier zu tanzen sei für viele auch eine Frage der Ehre und des Prestiges, denn hier treffen Weltmeister auf Weltmeister. So lassen es sich beispielsweise Dmitry Zharkov und Olga Kulikova, die frischgebackenen Weltmeister aus Russland (bereits zum fünften Mal in Folge), nicht nehmen, erneut bei der Welttanzgala ihre fünf Standard-Tänze zu präsentieren. Auch das vierfache Weltmeisterpaar in lateinamerikanischen Tänzen, Ralf Müller und Olga Müller-Omeltchenko, tritt ebenfalls an diesem Abend im Baden-Badener Kurhaus auf, obwohl beide seit 2000 keine Professionals mehr sind. Dafür haben sie ihren elfjährigen Sohn Tom mit Tanzpartnerin dabei, der vor zwei Jahren mit dem Tanzen angefangen hat und verspricht, in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten, pardon, zu tanzen. Tanz-Veranstaltungen mit einer solchen Tradition sind selten geworden. Auch Markus Brock, beliebter Moderator der WTG von Anfang an, gehört dazu. Genauso wie viele Stammgäste, für die dieses Event mittlerweile zu den jährlichen Pflichtveranstaltungen gehört. "Wir sind sehr stolz, dass die Welttanz-Gala im Kurhaus seit so vielen Jahren ein wahrer Publikumsmagnet ist", schwärmt Nora Waggershauser.

