Werte und Traditionen erhalten

Bühl



Rebland-SG empfängt Phönix Bühl (moe) - Der siebte Spieltag in der Handball-Südbadenliga startet mit einem echten Kracher: In der Bühler Großsporthalle empfängt die SG Steinbach/Kappelwindeck den Rivalen Phönix Sinzheim (Foto: toto) zum Derby. In Helmlingen steigt derweil das Kellerduell der Liga. » Weitersagen (moe) - Der siebte Spieltag in der Handball-Südbadenliga startet mit einem echten Kracher: In der Bühler Großsporthalle empfängt die SG Steinbach/Kappelwindeck den Rivalen Phönix Sinzheim (Foto: toto) zum Derby. In Helmlingen steigt derweil das Kellerduell der Liga. » - Mehr