Bergwacht: Retter in der Not

Keiner kennt das Gebiet rund um den Battert vermutlich so gut wie er. Seit drei Jahrzehnten rettet Michael Kolb verletzte und in Not geratene Wanderer, Kletterer, Mountainbiker, Waldarbeiter und Gleitschirmflieger aus unwegsamen Gelände. Wenn der Alarm kommt, weiß er sofort, was zu tun ist. "Egal, wo wir gerade sind - ob auf der Arbeit oder zuhause -, wir lassen dann alles stehen und liegen. Wir holen das Einsatzfahrzeug, bekommen von der Leitstelle die Information, wo der Einsatz ist, und fahren los." Routine stellt sich dabei allerdings nicht ein, denn: "Jeder Einsatz ist anders", erzählt er. "Wenn du losfährst, weißt du nie, was dich erwartet. Ob jemand nur ein Bein gebrochen hat oder zehn Meter den Hang heruntergestürzt ist. Im Winter sind die Einsätze aber harmloser, da es oft nur um Spaziergänger oder Mountainbikefahrer mit Knochenbrüchen geht. Im Sommer sind die Leute schon eher in Lebensgefahr, weil sie abgestürzt sind."

Bei einem Notfall sind er und sein Team stets für alle Eventualitäten gerüstet. "Im Einsatzfahrzeug liegen immer vier persönliche Schutzausrüstungen mit Helmen, Klettergurten, Karabinern, Seilen mit einer Länge bis zu 100 Metern und andere Hardware, damit bei einem Einsatz vier Leute ins Gelände können."

Und wie läuft eine Rettung dann genau ab? "Ist zum Beispiel ein Kletterer abgestürzt, wird zunächst ein Stand gebaut, das bedeutet, ein Seil wird an einem Baum oberhalb fixiert. Dann wird die Seilbremse angebracht, und ein Bergretter seilt sich zum Verletzten ab, während oben ein zweiter Bergretter steht, um seinen Kollegen zu sichern. Der Verletzte wird erstversorgt, auf eine Trage verlagert und dann entweder nach unten gebracht oder mit dem Helikopter abgeholt", berichtet Kolb. Unterstützt wird die Bergwacht dabei meist von anderen Rettungskräften.

"Wenn ein Einsatz geklappt hat, die Rettung erfolgreich war und die Leute sich bedanken, ist das immer ein tolles Gefühl", erzählt der 59-Jährige. Allerdings gehen nicht alle Einsätze gut aus. "Das schlimmste Erlebnis ist die Bergung von tödlich Verunglückten", weiß Kolb. "Es gibt also manchmal auch Misserfolge. Einmal ist ein Langläufer zusammengebrochen. Er wurde zwei Stunden lang reanimiert, aber hat es trotzdem nicht überlebt. So etwas wie eine Totenbergung muss man irgendwie verdauen. Da ist es gut, hinterher Gespräche mit seinen Bergwacht-Kameraden zu führen, um die Situation zu bewältigen. Der gegenseitige Austausch hilft da ganz viel." In solchen Momenten dürfe man sich nicht zu sehr seinen Emotionen hingeben, sonst gehe man kaputt. Diese Arbeit sei also nicht für jeden geeignet. Wenn man nah am Wasser gebaut ist, sei die Bergrettung der "falsche Job", macht Kolb deutlich. "Die Tätigkeit bei der Bergwacht ist für diejenigen, die Freude am Klettern haben und gerne draußen in der Na tur sind - auch bei Kälte, Sturm, Regen und Schnee. Man muss einfach Spaß daran haben und etwas positives für die Gesellschaft tun wollen. Das ist auch meine Motivation. Außerdem ist die Kameradschaft hier super. Es haben sich schon viele enge Freundschaften gebildet."

Neue Anwärter könne die Bergwacht grundsätzlich immer gebrauchen, allerdings sei es schwer, Interessenten zu finden. "Es darf jeder der Ortsgruppe beitreten, der bereit ist, sich zu engagieren, sich Sachkenntnis anzueignen, sich nicht davor scheut, Verantwortung zu übernehmen und teamfähig ist", so Kolb.

"Ich selbst bin über meine Eltern zu diesem Hobby gekommen", erklärt er. "Mein Vater und meine Mutter sind beide schon immer gemeinsam viel geklettert und als Kind habe ich das auch sehr gerne gemacht. Ende der 80er Jahre habe ich schließlich Zugang zur Ortsgruppe in Baden-Baden gefunden. Ich bin jetzt also schon seit circa 30 Jahren dabei", erzählt er stolz.