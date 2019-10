Auch teuerstes Gewürz der Welt im Angebot

Während einige Anbieter von der ersten Stunde an dabei sind, gibt es immer auch neue, ausgefallene Produktideen zu bestaunen. Dazu zählt die erstmals vertretene Silvia Kraushaar, die ausgesuchte Weine oder edle Spirituosen als ausgefallenes Geschenk mit historischen Eichenbalken eines Fachwerkhauses ummantelt. Und zwar so geschickt, dass keine Nahtstelle erkennbar ist, lediglich ein offenes Sichtfenster gestattet einen Blick auf das Etikett.

Beste Kräuter und Gewürze direkt vom Bauern des Ursprungslandes garantierten Patrick und Timo Eisermann, vor Ort wurde dafür jeder einzelne Partner in aller Welt persönlich besucht. Zu ihrem Angebot zählen Pfeffer und Kurkuma aus Nepal, iranischer Safran (das teuerste Gewürz der Welt), Muskatblüte aus Sansibar, tunesischer Paprika oder Oregano aus Kreta.

Auf seinem kleinen Familienbauernhof in Lettland begann Andris Spats, der Großvater des heutigen Betreibers, vor 30 Jahren Cranberrys anzupflanzen. Die Ernte wird zwei Wochen lang bei geringer Temperatur von unter 45 Grad getrocknet, was alle Vitamine erhält, erkenntlich an der frischen, hellen Farbe. Cranberrysaft werde in seiner Heimat als bestes Mittel zur Stärkung des Immunsystems genutzt und wirke besser als jede Medizin, ist der Enkel des Firmengründers überzeugt.

Die kleinste handgerollten Zigarre der Welt, die ein feinwürziges Aroma hat und für einen Cappuccino ausreicht, sowie die Havanna des Jahres hat Jochen Klenk im Angebot. Kuba liege derzeit sehr im Trend, in Havanna besuchte er mehrfach die dortigen Zigarrenfabriken für die Auswahl der Besten, sagte Klenk. Damit beglückt er hier neben der Spitzengastronomie regelmäßig die männlichen Gäste beim Iffezheimer Pferderennen oder auch schon mal George Clooney bei der Medienpreisverleihung.

Eine ungewöhnliche Geschenkidee hatte Oliver Merz im Angebot. Er liefert nicht nur glasklare statt der üblichen beschlagenen Eiswürfel. In großen Eisblocks friert er auch Dinge ein wie Rosen, Weintrauben, Geldscheine für eine Hochzeit, Pokale für Siegerehrungen, Firmenlogos oder Tennisbälle. Durch das klare Eis hindurch sehen seine Objekte einfach faszinierend aus, die gut zwei Tage zu Hause stehen, bis sie in die mitgelieferte Auffangwanne getropft sind. Ein Besucher war so begeistert, dass er für seinen bevorstehenden Hochzeitstag gleich zwei tiefgefrorene gelbe Rosen bestellte.

Martin Buchholz zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der "Fine". Als Hauptthema hatte er für dieses Jahr Gewürze ausgemacht und den starken Wunsch der Verbraucher nach qualitativ hochwertigen Produkten mit Trend zu regionalem Anbau.