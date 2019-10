Appell: Hass über Bord werfen und aufeinander zugehen

Erfurt

Viele Fragen nach Wahl in Thüringen Erfurt (red) - Sieg für Bodo Ramelow in Thüringen, aber alles andere ist unklar (Foto: Schutt/dpa): Der Ministerpräsident und seine Linke si nd bei der Landtagswahl am Sonntag erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft geworden. Die bisherige rot-rot-grüne Koalition verlor aber ihre Mehrheit.

Heilbronn

Heilbronn: Böllerverbot kommt nicht Heilbronn (lsw) - Das angesichts der Klimadebatte geplante Böllerverbot in der Heilbronner Innenstadt wird nicht kommen. Eine Prüfung durch die Verwaltung habe ergeben, "dass ein derartiges Verbot rechtlich nicht zulässig ist", hieß (Foto: dpa/av).

Rastatt

Stadt schweigt zu Folgekosten Rastatt (red) - Zur Höhe der Folgekosten nach Absage des für 9. November geplanten Kollegah-Konzerts will sich die Stadt nicht äußern. Nach BT-Informationen schätzt man sie auf 30 000 bis 60 000 Euro. Der Gemeinderat hatte die Konzert-Absage am Donnerstag beschlossen (Foto: sl).