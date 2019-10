Viele musikalische Glückwünsche für 150-Jährigen

Erfurt

Viele Fragen nach Wahl in Thüringen Erfurt (red) - Sieg für Bodo Ramelow in Thüringen, aber alles andere ist unklar (Foto: Schutt/dpa): Der Ministerpräsident und seine Linke si nd bei der Landtagswahl am Sonntag erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft geworden. Die bisherige rot-rot-grüne Koalition verlor aber ihre Mehrheit.

Karlsruhe

Irres Spiel gegen Hannover 96 Karlsruhe (dpa) - Daniel Gordon hat dem KSC in einem irren Spiel gegen Absteiger Hannover 96 einen Punkt gerettet. Der Abwehrspieler traf am Samstag in letzter Minute zum 3:3 (1:2) und hielt den Aufsteiger in der 2. Fußball-Bundesliga damit auf gutem Kurs (Foto: GES/Helge Prang).

Hamburg

Zeitumstellung: Mehr Wildwechsel Hamburg (dpa) - In der Nacht vom heutigen Samstag, 27. Oktober, auf Sonntag ist es wieder so weit. Die Sommerzeit endet nach einem halben Jahr. Dann gilt wieder die Normalzeit. Auf der Straße kann das für zusätzliche Gefahren sorgen (Foto: dpa/Archiv).

Rastatt

Stadt schweigt zu Folgekosten Rastatt (red) - Zur Höhe der Folgekosten nach Absage des für 9. November geplanten Kollegah-Konzerts will sich die Stadt nicht äußern. Nach BT-Informationen schätzt man sie auf 30 000 bis 60 000 Euro. Der Gemeinderat hatte die Konzert-Absage am Donnerstag beschlossen (Foto: sl).