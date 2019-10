Unterschlupf für Eidechsen Baden-Baden (nie) - Die Arbeiten zum Ausbau des Hochwasserschutzes im Bereich der Einmündung der Alten Landstraße in die B3 zwischen Sinzheim und Steinbach schreiten voran. Im Grünbachtal östlich der Alten Landstraße ist mittlerweile der Damm des Hochwasserrückhaltebeckens 6 (HRB) teilweise zurückgebaut und eine Brücke für Unterhaltungszwecke, also für Arbeiten, die unter anderem der Zweckverband Hochwasserschutz für den Raum Baden-Baden/Bühl dort durchführt, errichtet. (nie) - Die Arbeiten zum Ausbau des Hochwasserschutzes im Bereich der Einmündung der Alten Landstraße in die B3 zwischen Sinzheim und Steinbach schreiten voran. Im Grünbachtal östlich der Alten Landstraße ist mittlerweile der Damm des Hochwasserrückhaltebeckens 6 (HRB) teilweise zurückgebaut und eine Brücke für Unterhaltungszwecke, also für Arbeiten, die unter anderem der Zweckverband Hochwasserschutz für den Raum Baden-Baden/Bühl dort durchführt, errichtet. In den Damm war eine trapezförmige Schneise geschlagen worden, an deren Seiten türmen sich neuerdings Steine und Holz. Da habe kein Arbeiter etwas liegen lassen, führt Viviane Walzok, Geschäftsführerin des Verbands, schelmisch aus. Es handle sich dabei um ökologische Ausgleichsmaßnahmen, genauer um Refugien, also Zufluchtsorte, für Eidechsen. Eine Wasser-Rückhaltung gibt es an dieser Stelle nicht mehr. In der vergangenen Woche sollte noch Schotter auf den Unterhaltungsweg aufgebracht werden. Von finanzieller Seite her werde man wohl die für die Gesamtmaßnahme veranschlagten 2,6 Millionen Euro einhalten können, das Land übernimmt davon 1,7 Millionen Euro. "Nicht so ganz" komme allerdings der Zeitplan hin. Angekündigt war, dass das Großprojekt "Hochwasserrückhaltebecken 6 und Ausbau Grünbach" Ende Oktober zum Ende kommt. Nun fehle aber an der B 3 noch ein Steg für Fußgänger und Radfahrer, erläutert Walzok. Derzeit liefen Gespräche mit der Stadt Baden-Baden über die genaue Ausführung des Stegs. Und auch nächstes Jahr wird laut der Geschäftsführerin noch weitergeschafft: Dann folgen verschiedene Bepflanzungsmaßnahmen und die detaillierte Neuvermessung der Grundstücke. Im März vergangenen Jahres war mit den umfangreichen Arbeiten begonnen worden. Ziel der Umgestaltung ist die Verbesserung des Hochwasserschutzes und der ökologischen Situation am Grünbach. Mit der Maßnahme soll insgesamt der Schutz vor einem 50-jährlichen Hochwasser erreicht werden.

