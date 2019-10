Pfarrer-Ehepaar stellt sich vor





Wie bereits berichtet, besteht bei einem Pfarrer-Ehepaar Interesse daran, diese Aufgaben zu übernehmen. Am vergangenen Sonntag hat sich nun Ute Jäger-Fleming, zurzeit Pfarrerin in Edinburgh (Schottland), beim Gottesdienst in der Pauluskirche vorgestellt. Ihr Ehemann Kenneth Fleming, Pfarrer der anglikanischen Kirche in Schottland, präsentierte sich der Pfarrgemeinde beim Gottesdienst in der Lutherkirche.





Wie Dekan Thomas Jammerthal gestern auf BT-Nachfrage mitteilte, seien beide Gemeinden durchaus angetan von den Interessenten gewesen. Die Besetzung der beiden Stellen ist aber noch nicht geklärt. Das Pfarrer-Ehepaar ist gestern zunächst einmal nach Schottland zurückgekehrt, um sich in Ruhe über eine Bewerbung in Baden-Baden zu entscheiden. Jammerthal zeigte sich aber recht optimistisch und meinte, dass das Pfarrer-Ehepaar "mit seinem weiten Horizont" - gearbeitet haben die beiden nicht nur in Schottland, sondern auch schon in Thailand und in Freiburg - gut in die Kurstadt passen würde.