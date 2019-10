Überwältigender neuer Rekord

"Den lasse ich nicht mehr los!", freute sich gestern bei der Übergabe des Spendenschecks Xenia Richters, die neue Vorsitzende des Vereins "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Insgesamt 272 Stunden ehrenamtliche Arbeit haben Elisabeth Blickle, Wolfgang Brünjes, Thomas Deichelbohrer, Markus Fahrenkrug, Birgit Fallert, Jochen Gründler, Ute Harich, Heidi Heiser, Fred Held, Thomas Kessler, Ingeborg Keufner, Jürgen Oeldorf, Walter Pankratz, Eric Peter, Klaus Pfeiffer, Trixi Robinson, Wilfried Serr und Manfred Thye sowohl bei der Vorbereitung in der Schulküche des Pädagogiums als auch beim Verkauf in der Markthalle der Wagener-Galerie geleistet. Dadurch konnten laut Klaus Pfeiffer, Vorsitzender des Kochvereins, zwischen 800 und 900 Portionen an die vielen Gäste aus nah und fern ausgegeben werden. Und die hätten mit Trinkgeld nicht gespart, sondern nach dem Motto "Die Suppe ist so gut, da geben wir etwas drauf" munter das Sparschwein befüllt. Der von Heinz Knapp und seinem Weingut gespendete Wein tat das Übrige, um über 2 000 Euro mehr auf der Haben-Seite verzeichnen zu können als 2018 (8 834,11 Euro).

"Helfen gehört dazu", befand gestern sogleich Franz Bernhard Wagener, der dem Kochverein schon zum 14. Mal die Möglichkeit gab, in der Markthalle den Herd anzuheizen. "Ich hoffe, dass es ein 15. Mal gibt, von uns aus gerne", blickte Wagener voraus, und auch Heinz Knapp erteilte eine klare Zusage fürs nächste Jahr.

Xenia Richters konnte gar nicht anders, als von Herzen allen Beteiligten, auch der Markthalle, die stets die hochwertigen Suppen-Zutaten stiftet, zu danken. Jedes Jahr setze der Kochverein die Messlatte ein Stück höher - bei jeder Aktion ist es bisher gelungen, mehr Spenden einzunehmen als im Jahr zuvor. Spenden, die in vollem Umfang Baden-Badenern in Not zugute kommen.