Im Rudel gibt′s keine falschen Töne Sinzheim (red) - "Was keiner wagt, das sollt ihr wagen" singt Konstantin Wecker, und frei nach diesem Liedmotto veranstaltet der Gesangverein (GV) Eintracht Halberstung am Freitag, 8. November, um 20 Uhr erstmals in der Region ein sogenanntes Rudelsingen, hierzulande etwas weniger waidmännisch einfach "MitSing-Ding" genannt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dieser Form:

Wer ist Veranstalter des "MitSing-Dings"? Der Gesangverein Eintracht aus dem Sinzheimer Teilort Halberstung, der - frei nach dem Motto "Gesang für jedes Alter" - mit vier Chören nach eigenen Angaben gut aufgestellt ist und sich hin und wieder traut, auch ungewöhnliche Veranstaltungswege zu gehen. Was ist das "MitSing-Ding"? Beim "MitSing-Ding", der mittelbadischen Version des in Norddeutschland seit einigen Jahren etablierten "Rudelsingens", spielt mindestens eine Person - ein Rudelführer oder eine Rudelführerin - ein Musikinstrument und gibt beim Gesang die Initialzündung, woraufhin alle Anwesenden mitsingen. Was wird gesungen? Vom Kanon bis zu Deutschrock und von englischsprachigem Pop bis zu Musicalmelodien. Weitgehend handelt es sich aber um sehr bekannte Stücke aus dem Genre Rock und Pop der 60er bis 90er Jahre, teilt der Gesangverein mit. Die entsprechenden Lied- und Songtexte werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert. Was die ganze Geschichte laut Mitteilung erst so richtig "rund macht". An der fehlenden Textsicherheit sollte das Projekt also nicht scheitern. Wer kann mitmachen? Aufgerufen sind alle, welche die oben genannte Musik lieben und gerne - ob leise oder kräftig - mitsingen, heißt es in der Mitteilung. Ob Chormitglied oder nur Sänger unter der heimischen Dusche oder in der Badewanne: Wer schon immer mal das "ureigenste Musikinstrument" Stimme völlig ungehemmt und ohne Notenzwang nutzen wollte, sich seit ewigen Zeiten aber nicht wirklich getraut hat, ist eingeladen. Im "Rudel" von zig Stimmen fällt ein falscher Ton kaum auf; es geht laut Mitteilung auch gar nicht darum, korrekt zu singen, sondern um die Freude am Mitsingen und das tolle Gefühl von Klang und Kraft des gemeinsamen Sounds. Wer ist der musikalische Leiter beim "MitSing-Ding"? Diesen Part hat der Initiator dieses Veranstaltungsformats, Vollblutmusiker Holger Ebeling alias "Horalu" inne, der mit seiner rauchigen Bluesstimme seinem elektronischen Klavier und gleichzeitig gespielter Sitztrommel (Cajon ) "die Bühne rocken" wird. Als erfahrener Solist, Bandmusiker, Musiklehrer und Chorleiter ist er laut Gesangverein die Idealbesetzung für das "MitSing-Ding". Wo findet die Veranstaltung statt? Die Halle der Bürgerbegegnungsstätte in Halberstung - die "Heimat" der örtlichen Vereine ist laut Mitteilung in ganz Sinzheim auch für private Feiern begehrter Veranstaltungsort - bietet den überschaubaren Rahmen für diese Veranstaltung. Für diese ist im April kommenden Jahres bereits ein weiterer Termin eingeplant. Was macht das "MitSing-Ding" sonst noch attraktiv? Der Eintritt für das nicht alltägliche Format ist frei. Und ob nun allein oder mit Freunden: Bei diversen Getränken und Knabberbrezeln kann man an Stehtischen bei vermutlich ausgelassener Stimmung neue Leute kennenlernen, kleine Anekdoten zu den Liedern hören und natürlich vor allem ausgiebig und aus Leibeskräften mitsingen.

