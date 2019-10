Flotte und moderne Blasmusik erklingt

Durmersheim

Ganzjahreseinsatz für Wintermarkt Durmersheim (manu) - Zwei Frauen werkeln seit Mai, um den kleinen, aber feinen Würmersheimer Wintermarkt am 22./23. November vorzubereiten: Simone Feil und Monika Benkert. Sie basteln, kochen Marmelade, setzen Liköre an und kreieren Gestecke (Foto: manu).

Baden-Baden

Familienbewusste Kommune? Baden-Baden (marv) - Die Stadt Baden-Baden bewirbt sich um das Prädikat "Familienbewusste Kommune Plus". Man erhofft sich durch die Zertifizierung unter anderem am Stellenmarkt einen Vorteil bei der Gewinnung von Fachkräften (Symbolfoto: Jens Wolf/dpa/Archiv).

Baden-Baden

Musik gegen den Herbstblues Baden-Baden (red) - Zu einer Matinee lädt die Opernakademie Baden-Baden am Sonntag, 27. Oktober, um 11 Uhr ins Brenners Parkhotel ein. Neben Sophie Bareis und Laura Kirchgässner sowie Florian Tavic werden auch Instrumentalstücke für Klavier solo oder Klarinette zu Gehör gebracht (Foto: pr).

Bühl

Rebland-SG empfängt Phönix Bühl (moe) - Der siebte Spieltag in der Handball-Südbadenliga startet mit einem echten Kracher: In der Bühler Großsporthalle empfängt die SG Steinbach/Kappelwindeck den Rivalen Phönix Sinzheim (Foto: toto) zum Derby. In Helmlingen steigt derweil das Kellerduell der Liga.