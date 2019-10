Weg vom Fließband: Frauenärztin Nina Fortmann

Straßburg

Auf den Operntitel folgt "Psychosis" Straßburg (red) - Mit der aufwühlenden Oper "4.48 Psychosis" nach Sarah Kanes autobiografischem Drama über einen angekündigten Suizid ist die Rheinoper in die neue Spielzeit gestartet. Am Premierenabend erhielt das Straßburger Opernhaus den Titel "Oper des Jahres" (Foto: Beck).

Baden-Baden

Ärzte retten Leben in Afrika Baden-Baden (vo) - Die Organisation Interplast engagiert sich seit vielen Jahren mit ihren Ärzten in Afrika. Unter anderem in Tansania helfen sie mit ihren freiwilligen Diensten vielen Opfern und retten Leben, wie das Beispiel des zwölfjährigen Safari zeigt (Foto: Interplast)

Gernsbach

Schmerzmittel aus Klinik gestohlen Gernsbach (for) - Weil er Schmerzmittel im Wert von 50 Euro aus einem Medikamentenschrank im Klinikum Forbach geklaut haben soll, wurde am Dienstag ein 44-jähriger Medikamentensüchtiger vom Amtsgericht Gernsbach zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt (Foto: dpa).

Bühl

Pilgern im Rekordtempo Bühl (sie) - Gerd Groß hat eine große Reise hinter sich. Am 28. März schloss er seine Haustür in Weitenung ab und ging los. Sein Ziel erreichte er zweieinhalb Monate und 2 600 Kilometer später: Santiago de Compostela. Den Jakobsweg absolvierte er in Rekordgeschwindigkeit (Foto: pr).