121 Jahre im Dienste der Gemeinde

Forbach / Oppenau

Murgtal: Es war Wolf "GW852m" Forbach/Oppenau (red/lsw) - Vor rund eineinhalb Wochen sind in Forbach fünf Schafe und eine Ziege aus zwei Herden gerissen worden. Jetzt steht mit Sicherheit fest: Der Täter war ein Wolf. Das Umweltministerium berichtete am Mittwoch, dass die Grasfresser dem Raubtier zum Opfer fielen (Symbolbild: Schmidt/dpa/av).

Bietigheim / Ötigheim / Steinmauern

Verdächtige gefasst, Zeugen gesucht Bietigheim/Ötigheim/Steinmauern (red) - Unbekannte haben vergangenes Wochenende sechs Autos in Bietigheim, Ötigheim und Steinmauern aufgebrochen. Vermutlich überlisteten sie die Elektronik und gelangten so in das Innere der Wagen. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest und sucht Zeuge (Foto: Armer/dpa).

Sinzheim

Dreimal war einmal zu viel Sinzheim (red) - Das war dann wohl doch etwas zu dreist: Nachdem ein Dieb bereits zwei Mal an einem Tag verschiedene Gegenstände aus einem Supermarkt in der Industriestraße geklaut hatte, kehrte er ein drittes Mal zurück. Doch dabei wurde er erwischt (Symbolfoto: dpa).