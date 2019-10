Fotografische Botschafter der Stadt suchen eine neue Bleibe Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - 2002 wurde der Fotoclub Baden-Baden von Helga Schauseil gegründet mit dem Ziel, interessierten Fotografen eine Arbeitsgemeinschaft zu bieten. Jetzt steht diesen aber ihr Fotolabor im Kinder- und Jugendbüro in der Stephanienstraße nicht mehr zur Verfügung.

Es waren von Anfang an 25 Interessierte, die bereits Erfahrung im Umgang mit der Kamera besaßen und ihre technischen Fertigkeiten im kreativen Umgang miteinander optimieren wollten. Über die Jahre konnte jeder eigene Ideen einbringen, die bei Gefallen gemeinsam umgesetzt wurden. Die intensive Beschäftigung mit gestalterischen Aspekten manifestierte sich in Workshops und einer Vielzahl an Ausstellungen zu ganz unterschiedlichen Themen. Immer 14-tägig traf man sich im Fotolabor des Kinder- und Jugendbüros in der Stephanienstraße. Ursprünglich war dem Fotoclub dort ein bisher als Keller genutzter Raum zur Verfügung gestellt worden. Eigenhändig hat man damals entrümpelt (zwei Container voll), der Putz wurde abgeschlagen, Schimmel entfernt, neu verputzt und gestrichen, bis das Ganze recht einladend aussah. Mobiliar war noch aus der Zeit des früher vom Richard-Wagner-Gymnasium genutzten Gebäudes zu bekommen. Die fotobegeisterten Teilnehmer waren zwischen 17 und 68 Jahre alt. Vier Jahre lang war sogar ein eigener Jugendfotoclub aktiv, der auf reges Interesse stieß. Vom Gründungsjahr 2002 bis heute wurden 16 Ausstellungen bestückt. Anfangs über zwei Etagen in den Fluren des Kinder- und Jugendbüros, damals noch ohne gemeinsames Thema, jeder Fotograf wählte seine besten Bilder aus. Deutschlandweit nahm der Fotoclub mit großem Erfolg an Wettbewerben teil und erhielt dabei unter anderem eine Ehrenurkunde für hervorragende fotografische Leistungen, die Jugend erzielte sogar einmal eine Silbermedaille. Es wurden gemeinsame Fotoexkursionen unternommen - ins Murgtal, auf den Lotharpfad, zum Karlsruher Hafen. Anfangs entwickelten die Fotokünstler ihre Bilder noch selbst im eigenen Labor, stellten sich dann aber doch dem Wandel von der analogen zur digitalen Fotografie. Der Fotoclub konzentrierte sich nun häufig auf Themenarbeit wie etwa Baden-Baden als Musikstadt oder die Magie des Lichts. In den letzten Jahren wurde regelmäßig im Alten Dampfbad ausgestellt. Um die teils großformatigen Bilder dafür vorzubereiten, ist viel Platz nötig. Doch über den verfügt der heute noch aus neun sehr aktiven Mitgliedern bestehende Fotoclub nicht mehr, da die Musikschule den bisher genutzten Raum "von heute auf morgen" als Schlagzeugraum beanspruchte. Die dem Fotoclub jetzt zur Verfügung gestellte "kleine Ecke" unterliegt nun einer Doppelnutzung. Der frühere Bereich war groß, mit vielen Tischen, was die Arbeit enorm erleichterte, so Schauseil. Durch den Umzug habe die Technik gelitten, Computer und Beamer funktionieren nicht mehr. "Wir sind total gehandicapt", fasst sie die derzeitige Situation zusammen und hofft noch auf eine bessere räumliche Lösung. Denn mit ihren Ausstellungen verstehen sich die Fotokünstler auch als Botschafter der Stadt. So sind sie gerade dabei, alle 66 einheimischen Brunnen fotografisch zu dokumentieren. Auch im Hinblick auf die Bewerbung als Weltkulturerbe und generell die Historie der Stadt wird derzeit intensiv das Element Wasser künstlerisch angegangen. Vorsitzende Helga Schauseil, (0 72 21) 5 49 26, E-Mail: helga.schauseil@t-online.de, würde sich über Hilfe freuen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben