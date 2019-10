Anwohner erfreut: 'Dass ich das noch erleben kann'

Gaggenau

Gaggenau

Durch Schaufenster eingestiegen Gaggenau (red) - Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Parfümerie in der Hauptstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sind die Diebe durch eine Schaufensterscheibe eingestiegen und klauten diverse Parfümfläschchen aus der Auslage (Symbolfoto: dpa). »

Bühl

Bühl

Autofahrt endet am Baum Bühl (red) - Diese Fahrt wurde am Dienstag in der Hauptstraße von einem Baum gestoppt: Ein 44-jähriger Fahrer eines Dacia kam laut Mitteilung der Polizei um kurz vor 6 Uhr im Kreisverkehr in Höhe der Ausfahrt Rungstraße von der Fahrbahn ab (Symbolfoto: dpa). »

Sinzheim

Sinzheim

Uneingeschränkter Liebling am Set Sinzheim (ahu) - Sinzheim hat eine neue Schauspielerin. Es ist die achtjährige Grundschülerin Hebatullah Altahan, sie spielt im neuen Kinofilm "Zoros Solo", der jetzt Premiere in Stuttgart Premiere feierte. Dort wurde sie als "uneingeschränkter Liebling am Set" beschrieben (Foto: Huck). »

Hügelsheim

Hügelsheim

Ortsmitte wird barrierefrei Hügelsheim (sch) - Der Hügelsheimer Rat für den barrierefreien Umbau der Ortsmitte aus. Den Zuschlag zur Umbaumaßnahme erhielt für knapp 52.000 Euro die Firma Welle aus Vimbuch. Damit soll die Verbindung zwischen den beiden Rathäusern barrierefrei werden (Foto: Schmidhuber). »