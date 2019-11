Adventskalender für guten Zweck

Der aktuelle Club-Präsident Chistian Plathow hat dem Verein "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" einen Scheck in Höhe von 2 314 Euro übergeben. Dabei handelt es sich um einen Teil des Erlöses aus dem Adventskalender-Verkauf im vergangenen Jahr. "Auch im wohlhabenden Deutschland sind es häufig gerade Kinder, die durch das soziale Raster fallen", sagt Plathow. Diese Kinder will der Club mit seiner Aktion unterstützen. Deshalb geht der Erlös des Adventskalenderverkaufs auch in diesem Jahr wieder an unterschiedliche wohltätige Aktionen in der Region speziell für in Not geratene Kinde r und Jugendliche - ein Teil davon fließt an die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude".

Die Adventskalender-Aktion findet bereits zum 13. Mal statt. Bis 30. November kann in den BT-Geschäftsstellen, solange der Vorrat reicht, der Kalender gekauft werden. Die Baden-Badener Fotografin Nathalie Dautel hat wie auch in den Jahren zuvor das Titelfoto des Kalenders kostenlos zur Verfügung gestellt.

305 Preise mit 20 000

Euro Gesamtwert



Und auch in diesem Jahr sei es den Mitgliedern des Lions-Clubs wieder gelungen, die Attraktivität des Kalenders zu steigern, sagt Plathow. Insgesamt gibt es 305 Einzelpreise im Gesamtwert von 20 000 Euro zu gewinnen. Bei den Preisen handelt es sich um hochwertige Gutscheine, Sach- und Geldgewinne. Top-Preis ist ein Gutschein für zwei Personen zur Übernachtung in einer Suite inklusive Fünf-Gänge-Menü in der Villa Hammerschmiede in Pfinztal im Wert von 1 172 Euro.

Gewinnen funktioniert so: Jeder Kalender hat eine individuelle Losnummer. Ab dem 1. Dezember werden die für den jeweiligen Tag ausgelosten Kalendernummern und die dazugehörigen Gewinne täglich im BT und im Internet veröffentlicht. Die Gewinnnummern für die Sonntage werden jeweils montags bekanntgegeben. Es gibt insgesamt 5 500 Kalender. Die Preise wurden von den Sponsoren aus der gesamten Region kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Ausgabe der Gewinne erfolgt zwischen 1. Dezember und 31. Januar 2020 bei der Aral-Tankstelle in Sandweier.

www.adventskalender-hohenbaden.de