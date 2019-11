AWO investiert in neue Vorhaben

Der Vorsitzende Joachim Knöpfel erinnerte bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag an die Gründung der Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg sahen es die SPD-Reichstagsabgeordnete Marie Juchaz und der damalige SPD-Bundesvorstand als eine historische Aufgabe an, den Opfern zu helfen. Bis dahin war soziale Hilfe nur über Kirchen sowie Stiftungen der Königshäuser oder des Adels organisiert, wobei letztere mit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs wegfielen. Die AWO verfolge bis heute das Ziel, die Not der Menschen zu lindern, ohne Ansehen von Religion oder Rasse, erläuterte Knöpfel.

AWO will auch neues Pflegeheim errichten



Für den Betrieb eines Hauses mit betreutem Wohnen in der Wörthstraße bei geplanten 54 Wohneinheiten seien die Verhandlungen mit dem Bauträger so gut wie abgeschlossen, bis Jahresende rechne er mit Unterzeichnung der notariellen Verträge. Die AWO werde das Projekt mit Kosten von über fünf Millionen Euro umsetzen, so der Vorsitzende. Man wolle aber nicht nur bezahlbaren Wohnraum als betreutes Wohnen schaffen, sondern zusätzlich ein neues Pflegeheim errichten. Die Stadt habe diverse Träger aufgefordert, sich an der Schaffung neuer Pflegeplätze zu beteiligen. Die AWO sei sich des Risikos angesichts des großen Mangels an Pflegekräften bewusst, so Knöpfel "doch das entspricht unserer sozialen Verpflichtung".

Man arbeite vertrauensvoll mit den anderen Wohlfahrtsverbänden und der Stadtverwaltung zusammen "das ist ein Geben und Nehmen". In ihrem Rechenschaftsbericht sprach Geschäftsführerin Eva Pfistner die unermüdliche Werbung an, die der AWO zunehmend jüngere Mitglieder und jetzt sogar eine ganze Familienmitgliedschaft bescherte. Nur durch die Beiträge und Spenden könnten alljährlich viele Aufgaben bewältigt werden, für die es keine öffentlichen Zuschüsse gibt, erläuterte Pfistner.

Die jährliche Sammelwoche stehe diesmal unter dem Tabuthema "Gewalt in der Pflege". Die Spenden wird die AWO zur Schulung von Pflegekräften und durch Beruf und Familie gestresste pflegende Angehörige einsetzen. "Damit die wegen Überforderung geballte Faust in der Tasche da drin bleibt und sich wieder entspannt", so Pfistner. Zudem werden mit den Geldern Kinder- und Jugendfreizeiten unterstützt, auch ist das von den Kids heiß geliebte Spielmobil samt Geräten in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden, und es werden unverschuldet in Not geratene Menschen unterstützt. Ihren Dank richtete Pfistner an Mitarbeiter und Ehrenamtliche, ohne die all die Aktivitäten nicht zu bewältigen wären.

Geschäftspolitisch läuft beim hiesigen Kreisverband alles in ruhigen Bahnen. Im vergangenen Jahr wurden keine Investitionen getätigt, gegenüber Kreditinstituten bestehen keine Verbindlichkeiten, die Finanz- und Vermögenslage ist solide. Die Altenhilfe mit dem Mobilen Sozialen Dienst, der Nachbarschaftshilfe und der Sozialstation sowie das betreute Wohnen im Olga-Haebler- und Gutleuthaus sind gut gebucht. Ebenso das Kinderhaus Eulenspiegel mit der Kinderkrippe sowie der deutsch-französische Kindergarten in der Schwarzwaldstraße. Einstimmig wurden der Jahresabschluss genehmigt und der Vorstand entlastet.