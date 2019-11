Rundwanderweg in Haueneberstein geplant

Vorgesehen ist, dass das Projekt mit insgesamt 7 000 Euro aus der Deckungsreserve des Ortschaftsrats bezuschusst wird. Insgesamt wird die Ausschilderung des Weges laut der Sitzungsvorlage 25 000 Euro kosten. 60 Prozent davon, also 15 000 Euro, wird durch den Naturpark Nordschwarzwald bezuschusst, in dem die Stadt Baden-Baden Mitglied ist. Weitere 10 000 Euro will der Verein durch Sponsoring aufbringen. Die mehr als zehn Kilometer lange Route soll an der Mariengrotte starten und führt dann an den verschiedenen Ruinen im Wald westlich der Eberbachgemeinde vorbei. Am Wegesrand liegen beispielsweise die Wüstung Nordhausen und die Ruinen Kapelle, Schlössel, Schafstall, Ochsenstall und Klösterle. Aber auch die Quelle des Eberbachs und das Heimatmuseum mit dem Mühlrad sind Stationen der Wanderung. Panoramablicke auf die Hauenebersteiner Gemarkung gibt es vom Wasserreservoir in der Hohlgasse und vom Oberen Hungerberg.

Der Ortschaftsrat soll bei seiner nächsten Sitzung grünes Licht für den Zuschuss aus der Deckungsreserve geben. Umgesetzt würde das Projekt dann vermutlich im kommenden Jahr.