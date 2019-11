Rauschende Ballnacht und attraktive Shows

Seit mehr als zwei Jahrzehnten treffen sich im Bénazetsaal des Kurhauses in Baden-Baden schon die Spitzensportler aus allen Bereichen des Tanzes. "Noch nie war die Nachfrage so groß wie in diesem Jahr, sogar aus Argentinien sind Gäste gekommen", schwärmte BBE-Geschäftsführerin Nora Waggershauser. "Wir hätten noch rund 200 Karten mehr verkaufen können."

Die Formation der Tanzschule Gutmann aus Freiburg eröffnete die Gala mit der Show "Happy Birthday", die unterschiedliche Tanzstile vereinte. Bei ihrem Rock'n'Roll mit Überschlag flogen die Röcke nur so, und sie rockten sprichwörtlich den Tanzboden. Moderator Markus Brock, fast schon ein Urgestein der Welttanz-Gala, betonte bei seiner Begrüßung: "Die Welttanz-Gala ist jedes Jahr ein Highlight für mich." Gewohnt charmant und humorvoll führte er durch den Abend und unterhielt die Gäste mit interessanten Hintergrundinformationen und netten Klatschgeschichten über die jeweiligen Tänzer.

So wusste er von Marius-Andrei Balan und Kristina Moshenska, dass sie sich zuerst ineinander verliebt und dann erst angefangen haben, zusammen zu tanzen. In der Tanzsportszene verläuft es oft eher umgekehrt. Das Paar ist derzeit das erfolgreichste Amateur-Tanzpaar in den lateinamerikanischen Tänzen. Bei der Welttanz-Gala überzeugten sie mit einem umwerfenden Cha-Cha-Cha

Dmitry Zharkov und Olga Kulikova dagegen began nen zuerst mit dem Tanzen und sind mittlerweile auch ein Liebespaar. Entsprechend hingebungsvoll schwebten sie über das Parkett. Die beiden russischen Ausnahmetänzer sind nicht ohne Grund mehrfache Weltmeister in den Standardtänzen, wurden es erst kürzlich zum fünften Mal, und sind zu Beginn dieses Jahres in das Profilager gewechselt.

Spannend wurde es mit den Franzosen Ludovic Chanton und Stacey Aurel. Die Vize-Weltmeister und französischen Meister im Boogie Woogie tanzten eine langsame und schnelle Variante. Zwischendurch wechselte Ludovic Chanton die Fronten und legte mit William Mauvais einen mitreißenden Charleston aufs Parkett, ein Tanz, der zum ersten Mal überhaupt auf der Welttanz-Gala getanzt wurde.

Eine Besonderheit boten die im Lateintanz mehrfachen Welt-, Europa- und Deutsche Meister Ralf Müller und Olga Müller-Omeltchenko. Sie führen mittlerweile eine Tanzschule in Rastatt und tanzten im Paar-Duo zusammen mit ihrem entzückenden, elfjährigen Sohn Tom und seiner Tanzpartnerin Lea Serban. Da reift schon der Nachwuchs heran. Die Weltmeister-Formationen vom 1. TC Ludwigsburg und von Grün-Gold-Bremen präsentierten jeweils zum ersten Mal ihre neue Choreografie, mit der sie in Kürze an der deutschen Meisterschaft in Hamburg und an der WM in Bremen teilnehmen. Deshalb durften sie nicht fotografiert werden. Aus Anzing (Bayern) war wieder das Rock-'n'Roll-Dream-Team dabei und gab Salti zum Besten, dass einem schon vom Hinsehen schwindelig wurde. Auch die Penguin Tappers, die Stepptanz-Formation des TV Hemsbach und mehrfache Weltmeister, waren erneut dabei und steppten, dass der Boden bebte. Die Argentinier Carolina Gianni und Leonel di Cocco beendeten die Show mit einem flotten Quick Step, zu dem das Publikum begeistert mitklatschte.