Regen und Irritationen bei Contemporary Art

Allerdings sorgte der zeitliche Rahmen der Ankündigung etwas für Irritationen. Die CAB sollte demnach von 11 bis 19 Uhr kunstinteressierte Besucher anlocken. Viele der mit ausgestellten Bildern beteiligten Geschäfte öffneten jedoch erst zum verkaufsoffenen Sonntag um 13 Uhr. "Dann gehen wir halt noch einen Kaffee trinken" meinte ein Paar aus der Ortenau sichtlich enttäuscht angesichts verschlossener Türen, die ihnen den Zugang zu ihrem ausgewählten Künstler verwehrten. In zwei Schaufenstern der Wagener-Galerie stellten sich mit Svea Ret und Laura Wilferth wieder zwei Bühnenmalerinnen in Ausbildung des SWR einem Malduell gegen die Zeit, die eine mit dem ganz naturalistischen Konterfei einer feixenden Kuh, die andere wählte abstrakte Formen.

Der in Guatemala geborene Künstler Hugo Cardona, der nach seinem Abschluss an der Staatlichen Kunstakademie Karlsruhe als Meisterschüler vorgeschlagen wurde, betreibt seit zwei Jahren sein mediterran anmutendes Atelier in einem Hinterhof der Lange Straße 52, wo er gerne Besucher empfängt. Da er schon seit längerem mit Liliane Goschy-Fritz in deren physiotherapeutischen Institut zusammenarbeitet, war er sofort bereit, bei der CAB mitzuwirken und dort noch einige zusätzliche Werke zu präsentieren. Goschy-Fritz selbst ist erstmals dabei und möchte durch ihre Teilnahme "mehr Bewegung in diese kleine Stadt bringen", in der die Kultur eine so wichtige Rolle spiele. Sie hat im Vorfeld mehr zielgerichtete Werbung und die Identität der Beteiligten fördernde Maßnahmen vermisst und ist gerne bereit, sich hier künftig in die Organisation mit einzubringen. Auch der einheimische Maler und Galerist Stefan Mast hätte sich mehr Zeit im Vorfeld gewünscht statt sehr kurzfristiger Anfragen nach Bildern seitens der Veranstalter. Dennoch ist es ihm geglückt, aus seinem Portfolio sogar zur entsprechenden Geschäftsidee passende Künstler zu finden, deren Bilder mit der jeweiligen Einrichtung harmonierten.

Vom ersten Jahr an beteiligt sich Barbara Helder-Ramin in ihrem Wohlfühlladen an der CAB. Selbst sehr an Kunst interessiert, möchte sie ganz bewusst aktuelle Gegenwartskünstler fördern. Was ihr beispielsweise mit dem Kölner Tim Ernst vor zwei Jahren geglückt ist, der alle seine bei ihr ausgestellten Bilder verkaufen konnte. Mit Christina Humpert unterstützte sie eine seit drei Jahren in der Kurstadt lebende Künstlerin, die halb abstrakte, halb figürliche, bipolare Szenen malt. Häufig sind es Frauenbilder in einem freien Kontext, die alle aus ihrer Fantasie heraus entstehen, ausladend in Farbe und Form sein können und in unterschiedlichen Techniken und teils mehreren Schichten übereinander gearbeitet sind. Führungen in einzelnen Galerien, freier Eintritt in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden sowie Experimente mit Drucktechniken in der Kinderkunstwerkstatt komplettierten das Angebot. Der einsetzende Regen am Nachmittag sorgte dafür, dass sich nicht so lange Staus auf dem Zubringer und vor den Parkhäusern bildeten wie sonst an den verkaufsoffenen Sonntagen. Dennoch sah man viele Menschen, teils auch mit vollen Einkaufstüten, durch die Fußgängerzone schlendern.