"Wilder Westen" im Herrenpfädel









Hintergrund



Jörg Gehring und Alexander Herr wohnen seit knapp 15 Jahren im Herrenpfädel und haben sich in dem beschaulichen Örtchen bisher immer wohlgefühlt. Doch seit geraumer Zeit ist es mit der Beschaulichkeit vorbei. Denn das Herrenpfädel wandelte sich in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Abkürzung zur Stadtklinik oder in die Weststadt. "Wenn die Autobahn dicht ist, nehmen das Vierzigtonner, Busse und andere Lkw, die in ganz Haueneberstein, geschweige denn im Herrenpfädel absolut nichts verloren haben, zum Anlass, hier durchzufahren", beklagt Gehring.

"So richtig schlimm wurde es erst mit dem Sanierungsbeginn in Oos", erzählt er weiter. "Der Durchgangsverkehr im Herrenpfädel wurde dadurch deutlich mehr." Mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen stieg auch die Lärmbelastung: "Beim Anfahren quietschen die Reifen, und es wird ständig gehupt." Auch die Musikbeschallung wird als sehr störend empfunden. "Hier ist absolut Wilder Westen, wo jeder tut, was er will", fasst Gehring zusammen. "Wenn dann noch die Müllabfuhr kommt, ist das Chaos perfekt", ergänzt Herr.

Um ihrem Ärger Luft zu machen, starteten Anwohner im September eine Protestaktion (wir berichteten). Über tatsächliche Lösungsansätze wurde schließlich im "Workshop Herrenpfädel" debattiert, der am 1. Oktober mit Ortschaftsräten, der Stadtverwaltung und einem Gutachter stattfand und bei dem alle Ideen zur Entlastung des Herrenpfädels besprochen wurden. Die angespannte Situation entschärfen, die Straßen und die Ortsmitte von Haueneberstein entlasten, ohne eine andere Straße dafür zusätzlich zu belasten - das ist das große Ziel.

"Der Verkehr muss



vergrämt werden"



Wie das erreicht werden kann, dazu gibt es viele verschiedene Vorschläge. Unter anderem ist eine Entwidmung der Kreisstraße und eine damit einhergehende Abstufung in eine Gemeindestraße im Gespräch. Auch die Variante einer Einbahnstraßenregelung oder Abänderung in eine Anliegerstraße soll geprüft werden. Anwohner wünschen sich zudem, dass sowohl in der Karlsruher Straße als auch im Herrenpfädel außerorts dauerhaft eine Tempo-30-Zone und im Herrenpfädel innerorts ein generelles Tempo-20-Limit eingeführt wird. "Wir haben die Hoffnung, dass die Leute dadurch merken, dass es über die B3 schneller geht", so Gehring. Für ihn ist klar: "Der Verkehr muss vergrämt werden. Zum Beispiel durch Parkbuchten oder Blumenkübel."

Die Baustelle in der Karlsruher Straße, im Zuge derer eine Umleitung über den Zollernweg und das Herrenpfädel ausgewiesen wurde, verschärft die Situation zusätzlich. "Wenn ich mir das mit gesundem Menschenverstand angucke, muss doch klar sein, dass man den Verkehr nicht über das Herrenpfädel und den Zollernweg umleiten kann", sagt Gehring verärgert. "Das Herrenpfädel ist für so viel Verkehr nicht gemacht." Außerdem hielten sich nur die Wenigsten an die im Herrenpfädel geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern. Gehring und Herr fordern deshalb die Aufstellung stationärer Blitzer.

Von der Stadt fühlen sich die Anwohner mit ihren Sorgen alleine gelassen. Sie wünschen sich mehr Unterstützung. "Wir haben das Gefühl, dass es der Stadt egal ist. Man fühlt sich nicht ernst genommen", beklagt Herr. Besonders wichtig sei Gehring und Herr auch die Sicherheit der Kinder und Fußgänger. "Das Verhalten der Verkehrsteilnehmer wird immer schlimmer", stellt Gehring fest. "Die Motorräder fahren über den Gehweg, um zu überholen. Die Autofahrer nehmen keine Rücksicht - auch nicht auf Kinder am Fußgängerüberweg." Dass die Diskussion um das Herrenpfädel durch den Workshop neu angeregt wird, finden Gehring und Herr gut. "Die Richtung ist nicht schlecht. Wir werden weiterverfolgen, was hier unternommen wird", verspricht Herr. "Wenn nichts passiert, machen wir eine Protestaktion nach der anderen", kündigt Gehring an.