Ein Haufen Kohle für die Kohle

Das Gesamtinvestitionsvolumen der vierten Reinigungsstufe beträgt rund 23,7 Millionen Euro. "Früher hätte man für das Geld eine ganze Kläranlage gebaut", kommentierte der Erste Bürgermeister der Stadt Baden-Baden, Alexander Uhlig, das Vorhaben. Da die Gemeinschaftskläranlage nicht nur Abwasser aus Baden-Baden und Sinzheim reinigt, sondern auch das aus Weitenung aufbereitet, beteiligt sich auch die Stadt Bühl an den Kosten. Die Zwetschgenstadt übernimmt 2,3 Prozent der Investitionskosten (voraussichtlich 400 000 Euro). Die Gemeinde Sinzheim beteiligt sich mit circa 1,45 Millionen Euro. Die restlichen Kosten trägt die Stadt Baden-Baden. "Das ist keine alltägliche Summe", findet Uhlig..

"Jetzt kann es losgehen", sagte Schäfer gestern im Rahmen der Fördermittelübergabe. Nachdem der Förderbescheid durch das Regierungspräsidium nun steht, könne jetzt der benötigte Transformator bestellt werden. Der Beginn der Baumaßnahmen ist im Frühjahr vorgesehen. In den nächsten zwei, drei Wochen sollen die Aufträge vergeben werden. Ende 2022/Anfang 2023 soll die neue Anlage in Betrieb genommen werden.

Die Reinigung soll in der neuen Anlage künftig zweistufig erfolgen: Aktuell wird bereits aus Bioabfällen Aktivkohle hergestellt. Diese könne im Belebungsbecken über einen relativ langen Zeitraum Spurenstoffe aufnehmen, so Uhlig. Anschließend wird das Wasser im zweiten Schritt mithilfe von Aktivkohlegranulat erneut gefiltert. So soll verhindert werden, dass belastetes Wasser in den Sandbach gelangt. Dieser besteht zu 80 Prozent aus gereinigtem Abwasser.

Einer der Hauptgründe für die vierte Reinigungsstufe sei die hohe Belastung des Abwassers mit Spurenstoffen wie zum Beispiel Medikamentenrückständen. Dem liege die überdurchschnittlich hohe Anzahl an Beherbergungsbetrieben (Altenheime, Hotels, Kliniken und Sanatorien) und das hohe Durchschnittsalter der Menschen in der Kurstadt zugrunde, sagte Uhlig. Der Einwohnerwert der Anlage - dazu gehören Einwohner, Gewerbe, Übernachtungs- und Tagesgäste - liegt laut Schäfer bei 200 000.

Wegen der Investitionen, werden die Abwassergebühren ab 1. Januar 2020 19 Cent teurer, der Gebührensatz steigt von 2,79 Euro auf 2,98 Euro.