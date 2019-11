Alle Jahre wieder: Weihnachtlicher Lichterglanz

Neben der klassischen Weihnachtsbeleuchtung, die jedes Jahr aufs Neue befestigt werden muss, sind 20 Bäume rund um die Fußgängerzone, in der Gernsbacher Straße und am Augustaplatz mit modernen LED-Lichterketten mit einer Gesamtlänge von rund zwölf Kilometern ausgestattet. Diese bleiben das ganze Jahr an den Bäumen befestigt. Nur bei Rückschnittarbeiten an den Bäumen - wie in diesem Jahr - müssen die Lichterketten teilweise demontiert werden. Den Platz vor der Caracalla Therme und den Willy-Brand-Platz schmücken stilisierte Licht-Brunnen. Zwischen Festspielhaus und Hindenburgplatz sowie am Augustaplatz erstrahlen Bischofsstäbe. Alle Girlanden und Sterne sind mit modernen LED-Lichterterketten ausgestattet, heißt es in einer Mitteilung der Stadtpressestelle. Die Girlanden haben eine Gesamtlänge von rund eineinhalb Kilometer. Alle Sterne und Girlanden zusammen werden von rund 45 000 Lichtpunkten erleuchtet und tauchen in den Abendstunden die Innenstadt in festliches Flair. Die Rheinstraße wird mit neun Leuchtsymbolen geschmückt. Die symbolisierten Eiskristalle und Sterne sind ebenfalls mit neuer LED-Technik ausgestattet.

Wie im vergangenen Jahr befestigen die Stadtwerke am Eingang zum Kloster Lichtental ein Weihnachtssymbol, um den Lichtentaler Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr wieder im Innenhof des Klosters stattfindet, erstrahlen zu lassen. In der Ortsmitte von Sandweier werden die neuen Lichtelemente, die an den Straßenlaternen montiert werden, für weihnachtliche Atmosphäre sorgen. Zusätzlich werden Weihnachtssymbole an der Ortsdurchfahrt von Haueneberstein und Neuweier aufgehängt.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird am Donnerstag, 28. November, also mit Beginn des Christkindelsmarkts, in Betrieb genommen und endet am Montag, 6. Januar. Die Beleuchtung der 19 Christbäume, die in der Stadt und den Stadtteilen aufgestellt werden, erfolgt zum 1. Advent. Die täglichen "Leucht"-Zeiten sind montags bis samstags von 16 bis 23 Uhr, sonntags und an Feiertagen von 16.30 bis 23 Uhr und in der Silvesternacht von 16 bis 2.30 Uhr.