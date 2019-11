Erster Bauabschnitt fast fertig

Baden-Baden

Baden-Baden

Jochen Gebele geht in Ruhestand Baden-Baden (marv) - Beim Caritasverband Baden-Baden geht eine Ära zu Ende: Am 21. November wird Geschäftsführer Jochen Gebele offiziell verabschiedet. Seit 1999 stand er dem Verband vor. "Es wird ein sehr, sehr schwerer Abschied", ist sich Gebele im Gespräch sicher (Foto: privat).

Bühl

Bühl

Paarharmonie für die Discofox-WM Bühl (naf) - Nicole und Matthias Habich sind vom Ehrgeiz gepackt, seit sie von ihrer Qualifikation für die Discofox-WM am 9. November erfahren haben. Ob als Paar auf der Tanzfläche oder Ehepartner im alltäglichen Leben - gemeinsam meistern sie alle Herausforderungen (Foto: naf).

Berlin

Berlin

Özdemir erhält Morddrohung Berlin (dpa) - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat nach einem Medienbericht mutmaßlich von Rechtsextremisten eine E-Mail mit einer konkreten Todesdrohung erhalten. Er stehe als erster Name auf einer Todesliste, hieß es demnach Ende Oktober in dem Schreiben (Foto: dpa).

Karlsruhe / Baden-Baden

Karlsruhe / Baden-Baden

Neubau statt Erweiterung Karlsruhe/Baden-Baden (vo) - Die Handwerkskammer Karlsruhe plant statt der Erweiterung ihrer Bildungsakademie in Karlsruhe nun einen kompletten Neubau. Noch offen ist der künftige Standort - er muss dem Vernehmen nach nicht zwangsläufig wieder in Karlsruhe sein (Foto: HWK).