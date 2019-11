Bauprojekt an der B 500: Wohnen auf Zeit

Karlsruhe



"Tierisch gut" öffnet Pforten Karlsruhe (win) - Schon zum neunten Mal öffnet die Messe "Tierisch gut" am 9. und 10. November in Karlsruhe ihre Pforten. Auf einer Ausstellungsfläche von 40 000 Quadratmetern werden rund 280 Aussteller ihre Angebote für Hund, Katze und Aquaristik präsentieren (Foto: Roesner).