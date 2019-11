Aktiv gegen die Klimakrise

Berlin

Was die Jungen denken Berlin (dpa) - Junge Politiker formulieren die Wünsche ihrer Generation. Mit dabei: Gyde Jensen (dpa-Foto), jüngste Bundestagsabgeordnete. Sie meint, die ältere Generation solle der jüngeren zuhören. Gemeinsam könne man dann den Moment nutzen und Kompromisse daraus ableiten. » Weitersagen (dpa) - Junge Politiker formulieren die Wünsche ihrer Generation. Mit dabei: Gyde Jensen (dpa-Foto), jüngste Bundestagsabgeordnete. Sie meint, die ältere Generation solle der jüngeren zuhören. Gemeinsam könne man dann den Moment nutzen und Kompromisse daraus ableiten. » - Mehr

Rheinmünster

Klimaaktivisten am Flughafen Rheinmünster (red) - Die Gruppe "Parents for Future" Karlsruhe hat am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Söllingen demonstriert. Unter dem Motto "Fliegen gefährdet die Gesundheit unseres Planeten" haben die Aktivisten eine Reihe von Forderungen gestellt (Foto: bema). » Weitersagen (red) - Die Gruppe "Parents for Future" Karlsruhe hat am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Söllingen demonstriert. Unter dem Motto "Fliegen gefährdet die Gesundheit unseres Planeten" haben die Aktivisten eine Reihe von Forderungen gestellt (Foto: bema). » - Mehr

Stuttgart

Klimaproteste im ganzen Land Stuttgart (lsw) - Zehntausende Menschen wollen am Freitag in Baden-Württemberg für besseren Klimaschutz demonstrieren. Erstmals appelliert die Klimabewegung Fridays for Future auch an alle Erwachsenen, sich den geplanten bundesweiten Protesten anzuschließen (Foto: dpa/av). » Weitersagen (lsw) - Zehntausende Menschen wollen am Freitag in Baden-Württemberg für besseren Klimaschutz demonstrieren. Erstmals appelliert die Klimabewegung Fridays for Future auch an alle Erwachsenen, sich den geplanten bundesweiten Protesten anzuschließen (Foto: dpa/av). » - Mehr