Beim GVD soll sich einiges ändern

Krefeld

Söderholm begeistert alle Krefeld (dpa) - Vor einem Jahr feierte Marco Sturm beim Deutschland Cup seinen Abschied. Nun tritt das Eishockey-Nationalteam beim Vier-Nationen-Turnier erstmals mit Nachfolger Toni Söderholm (Foto: dpa) an. Sein Verhältnis zur Liga scheint besser zu sein als unter Sturm.

Austin

Betrugsvorwurf gegen Ferrari Austin (red) - Die Vorwürfe der Konkurrenz gegen Sebastian Vettels Ferrari-Rennstall wiegen schwer. Haben sich die Italiener in der Formel 1 lange Zeit durch einen Trick bei der Benzin-Einspritzung in den Motor einen Vorteil verschafft? Das glaubt zumindest Max Verstappen (Foto: AFP).

Bühl

Flensburg statt HSG Hardt Bühl (moe) - Vor dreieinhalb Monaten hat sich das Leben von Mathieu und Benet Fenyö grundlegend verändert: Es dreht sich alles um Handball. Seit Mitte August trainieren die Brüder aus Bühl im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten SC Magdeburg (Foto: pr).