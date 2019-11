Haueneberstein: Durchfahrt wieder frei

Haueneberstein: Durchfahrt wird freigegeben Baden-Baden (red) - Gute Nachrichten für Autofahrer in der Region: Die Ortsdurchfahrt von Haueneberstein wird am Freitagnachmittag nach langen Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Die Stadtverwaltung hat für 13 Uhr zu der feierlichen Freigabe eingeladen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Gute Nachrichten für Autofahrer in der Region: Die Ortsdurchfahrt von Haueneberstein wird am Freitagnachmittag nach langen Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Die Stadtverwaltung hat für 13 Uhr zu der feierlichen Freigabe eingeladen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr