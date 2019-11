Tobefläche für Hobby-Yakaris

Schwarzwaldhochstraße



Auerwild kämpft um Überleben Schwarzwaldhochstraße (red) - Die Bestandszahlen für das Auerwild im Schwarzwald sind alarmierend. Noch rund 135 balzende Hähne konnten in diesem Jahr an den Balzplätzen ermittelt werden. Dies entspricht einem Rückgang um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Foto: dpa).