Kein Halten mehr beim berühmtesten Rock-Song

Die Gäste aus allen gesellschaftlichen Schichten erlebten einen Abend voller 50er-Jahre-Erinnerungen und Überraschungen.

Es begann mit der sogenannten Vorband "Cobra Express", der "Surf-Explosion" aus Karlsruhe. Geboten wurde eine knackige Mischung aus Beach-Party-Surfmusik und Rock 'n' Roll. Gegründet wurde "Cobra Express" vor sieben Jahren von Soundtüftler Roc Cobra, Beatman Mike Cobra und Bassist C.C. Cobra. Diese drei Surf-Typen brachten die Bühne zum Rocken und das Publikum zum Mitklatschen. Es war ein musikalisches Entertainment, teils mit artistischen Showeinlagen, das mit enormer Spielfreude und Energie überzeugte.

Die drei Musiker spielten rein instrumentalen Surf der modernen Art und erinnerten damit an Dick Dale, den Pionier der Surfmusik, einer Variante des Rock 'n' Roll, oder an den Soundtrack des berühmten Films "Pulp Fiction" von Quentin Tarantino (1994).

Jochen Gebele, frischgebackener Ruheständler und somit Ex-Geschäftsführer des Caritasverbands Baden-Baden, dankte ihnen für ihre bereits jahrelange Unterstützung bei seinen Veranstaltungen zugunsten der Caritas-Wohnungslosenhilfe.

Nach den Jungs von "Cobra Express" enterten "Betty Sue and the Hot Dots" die Bühne und rissen mit überaus fetzigen Rock 'n' Roll-Stücken endgültig das Publikum auf die Tanzfläche vor der Bühne. Kein Halten mehr gab es, als sie den berühmtesten Rock-Song aller Zeiten ankündigten: "Rock around the clock" von Bill Haley. Es war 1954 der Urknall, der die gesamte populäre Musik änderte.

Entsprechend groß war bereits der Vorab-Jubel beim Publikum. Allein die Wiedererkennung des Gitarrenriffs als Intro und die Aufzählung von "One, two, three o'Clock" reichte aus, um die Besucher von den Stühlen zu reißen. Kein Wunder, dass "Rock around the clock" etwa mehrere Tausend Mal gecovert wurde und die Original-Scheibe eine Auflage von 200 Millionen hat.

Für die Sängerin Betty Sue Miller aus Neustadt an der Weinstraße, der kleinen Frau mit der großen, facettenreichen Stimme und den hohen, knallroten Schuhen, ist Rock 'n' Roll wie eine Sucht, von der sie nicht mehr loskommt. Mal frech-rotzig, mal charmant und sexy, aber immer authentisch, hat die Frontfrau ihre drei spielwütigen, "heißen Punkte", die "Hot Dots", voll im Griff.

Das sind der Gitarrist Mad Matt, der feine Swing-Soli genauso drauf hat wie schnelle Rock 'n' Roll-Riffs. Dazu Max the Cat am Kontrabass und Buddy Schofield am Schlagzeug, und schon ist das heiße Quartett komplett. Seine ausgesuchten Klassiker sind aus der Zeit von Pomade und Cadillacs, irgendwo zwischen Janis Martin und Johnny Cash oder Rockabilly-Größen wie Johnny Burnette und Brian Setzer. Denn auch Rockabilly-Arrangements moderner Hits sowie eigene Songs finden sich im genreübergreifenden Repertoire der Dots. Auf jeden Fall war es ein Benefiz-Rock 'n' Roll-Abend vom Allerfeinsten.