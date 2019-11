"Die Kraft des gemeinsamen Singens "









"Singen kann jeder, den Gesang bekommt man in die Wiege gelegt", hatte mein Musiklehrer immer gesagt. Ich singe sehr gerne - im Auto, wenn mich niemand hört, denn meine Familie ist der Meinung, ich könne nicht singen. Schön war in früheren Zeiten das Singen von Hirtenliedern mit meiner Mutter unter dem Weihnachtsbaum oder das Singen gemeinsam mit Freunden am Lagerfeuer. Das "MitSing-Ding", zu dem der Gesangverein Eintracht Halberstung eingeladen hatte, animierte mich, es doch einmal ganz öffentlich zu versuchen. Ich war gespannt, was mich erwartete. Gedämpftes Licht, Stehtische, Getränke und frisch gebackener Hefezopf standen bereit. Man sagt, in den Chören herrscht Männermangel. In der Bürgerbegegnungsstätte in Halberstung trauten sich viele Männer, manchmal von ihren Frauen zum Rudelsingen aufgefordert. "Wir singen uns kurz warm, so wie bei einem richtigen Chor", sagte Vollblutmusiker Holger Ebeling, der als "Horalu" am Keyboard und am Cajon mit viel Einfühlungsvermögen für die "Laiensänger" im Saal den musikalischen Part übernahm und gemeinsam mit Karl Leo Knopf die fast 20 zu singenden Lieder ausgewählt hatte. Geburtshelfer des Rudelsingens in Halberstung waren Ebelings Chefin Lydia Frenk, Rektorin der Grundschule Steinmauern, und seine Schwiegermutter Ulrike Fischer.

"Wir singen jetzt die Tonleiter in verschiedenen Vokalen, verschiedenen Tonsätzen und Höhen", sagte Ebeling. Das hohe "Ti" bekam ich nicht hin, es kratzte in meinem Hals. Noch schwieriger war das "Mü-mamüja" mit verschiedenen Konsonanten. Doch dann lief auch schon der Text zum ersten bekannten Lied "Aber bitte mit Sahne" über die Leinwand. Ich sang noch etwas leise mit, merkte, dass ich zu tief bin. Vielen im Saal ging es wie mir, noch etwas unsicher erklingt Udo Jürgens Lied.

Gemütlich wurde es dann beim "Blueberry Hill", lockerer sogleich beim "Bridge Over Troubled Water" und spätestens beim "Banana Boat Song" von Harry Belafonte erklang ein lautes "Day-o" im ganzen Saal. Die Besucherin, die neben mir stand, zog mich mit ihrer kräftigen Stimme mit und ich wurde immer mutiger. "Eigentlich singen wir alle den gleichen Ton, nur eine andere Oktave", erklärte mir Anja Droll, die seit Kurzem als Sopran im Jugendchor Halberstung mitsingt.

"Heute Abend beim Rudelsingen hat niemand die Chance, falsch zu singen, denn die anderen ziehen einen mit. Diese Kraft des gemeinsamen Singens ist eine tolle Sache", sagte "Horalu", der immer wieder viele Infos zu den Liedern gab.

Weiter ging es mit vielen bekannten deutschen und englischen Pop-, Rock- und Musicalliedern. "Don't worry, be happy", sangen die Besucher im Rudel oder besser fast schon im Chor. Auch ich hatte meine Unsicherheit verloren, sang mit kräftiger Stimme und merkte, dass sich meine Lungenflügel mit Luft füllten. Niemand schaute oder sagte etwas, wenn ein falscher Ton kam, alle hatten einfach nur Spaß. "Heute Abend kann ich richtig gut probieren, welche Stimme mir am meisten liegt", sagte Elke Merkel aus Kartung, die beim nächsten Rudelsingen in Halberstung am 3. April 2020 wieder dabei sein will.

Schön sei es, dass es nicht nur Volksliedersingen gibt, und dass Singen immer noch aktuell ist, sagten die ehemaligen Sinzheimer Handballerinnen, besser bekannt als "Chatterboxen", die ihren Freitagstammtisch kurzerhand nach Halberstung verlegt hatten. Doch warum nicht auch ein Volkslied? Das kam nach fast drei Stunden gemeinsamen Gesang mit dem altdeutschen Kanon "Abendstille überall", das bei allen Mitwirkenden dieses kraftgebenden Abends Gänsehautgefühle auslöste.