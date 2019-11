Poker ist nicht nur ein Glücksspiel Von Ulrich Philipp



Baden-Baden - Der neue baden-württembergische Meister im Poker heißt "Super Mario". Der 37-Jährige, der wie viele weitere Spieler unter einem Synonym an den Start gegangen war, hat nach drei Turniertagen und mehr als 30 Stunden Spieldauer im Casino ein Preisgeld von 60 000 Euro gewonnen.



Erst am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr setzte sich "Super Mario" nach einem Deal gegen seine Mitspieler durch. Der Schweizer "Aladin2412" konnte sich als Zweiter über 56 100 Euro freuen, und "Deedzone" aus Radolfzell kassierte 48 400 Euro. Insgesamt wurden 514 500 Euro Preisgeld ausgespielt, das ist die höchste Summe, um die in Deutschland je gepokert wurde. Bis Platz 45 konnten die Spieler Geld gewinnen, auf diesem Rang waren es immerhin noch 3 100 Euro . "Es wurde teilweise Poker auf allerh öchstem Niveau gespielt", erklärte Turnierleiter Peter Engelbert im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Demnach hat es bei den Spielrunden keinerlei Probleme gegeben. Viele Teilnehmer kamen aus den Nachbarländern, "auffällig viele diesmal aus der Schweiz" so Engelbert. Als beste Frau kam Elena Bickert auf Platz 17 und erspielte sich damit 6 150 Euro. Insgesamt hatten sich 587 Teilnehmer angemeldet, die außer im Casino Baden-Baden auch in den Spielbanken Stuttgart und Konstanz zu mehreren Satelliten-Turnieren angetreten waren, in denen sie sich für das Finale in Baden-Baden qualifizieren konnten. Dieses bestritten am Wochenende noch 271 Spieler. Gepokert wurde "No Limit Texas Hold'em" nach dem "Freeze-Out-System". Das heißt, es gab kein Limit beim Einsatz, und es wurde an den Tischen so lange gespielt, bis ein Spieler übrig blieb. "Diese Spielweise unterscheidet sich von derjenigen, die man üblicherweise aus den Western oder Krimis kennt und bei der jeder Spieler fünf Karten bekommt", erklärte Engelbert dem BT. So erhielt jeder Spieler lediglich zwei Karten, alle können aber fünf Gemeinschaftskarten sehen, die nach und nach aufgedeckt werden. "Wer über mathematische Kenntnisse verfügt und sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen auskennt, kann daher seine Chancen verbessern. Poker ist also nicht ausschließlich ein Glücksspiel", so der Turnierleiter.

