Bewegend und erschütternd

Die Gedenkveranstaltung fand im Alten Ratssaal des Rathauses Baden-Baden statt. Sie wurde musikalisch begleitet von Lydia Horn und Boris Komarnitsky, die mit den Duos für zwei Violinen, "Allegro" und "Tempo di Minuetto", von Johann Wenzel Kalliwoda Kalivoda genau die passenden, tragenden Töne ausgesucht hatten.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen begrüßte die zahlreichen Besucher und ließ mit bewegter Stimme die Ereignisse vom 10. November in der Stadt Revue passieren. Sie brachte in Erinnerung, dass sich selbst das liebliche Antlitz von Baden-Baden in eine hässliche Fratze verwandeln kann und schloss mit den Worten: "Wir schätzen es sehr, dass die Juden in unserer Stadt wieder eine feste Größe sind." Doch nach den Erzählungen der zwei folgenden Redner war klar, dass die Zahl heute im Verhältnis zu früher klein ist.

Der damals vierzehnjährige Henry Wuga aus Nürnberg machte im Sommer 1938 eine Kochlehre im koscheren Hotel Tannhäuser und gab Lustiges aus seinen Erinnerungen an Baden-Baden zum Besten: "Es gab keine elektrischen Küchengeräte, und ich musste den Eischnee für die Kuchen mühsam selber aufschlagen." Oder: "Wir hatten eine ältere Dame zu Gast, die musste um Punkt 17.30 ihr Essen bekommen, weil sie um 18.30 von einem Taxi abgeholt wurde, das sie zum Casino brachte." Er hatte das Glück, dass er am Vorabend der Reichspogromnacht zurück nach Nürnberg geflohen war. Er lebt heute in Schottland.

Das Schicksal der Familie des Historikers Aryeh Levi aus den USA dagegen war alles andere als lustig. Er ist ein Nachfahre der Familien Lieblich und Dreyfus, die das renommierte jüdische Hotel Central in der Stephanienstraße 1 geführt haben. Das Hotel war zuletzt für viele Juden eine Art Zufluchtsort gewesen, an dem sie auf ihre Ausweispapiere warteten. Nach seinem Vortrag über die unvorstellbar grauenhaften Auswirkungen des 10. November 1938 auf seine in Deutschland weitverzweigte Familie wusste man nicht, ob man weinen oder schreien sollte. Weinen wegen der vielen, die geblieben und deshalb in Konzentrationslagern umgekommen sind, schreien vor Wut darüber, zu welchen Gräueltaten die Deutschen fähig waren. "Wir sind heute auf der ganzen Welt verstreut, halten aber alle Kontakt und besuchen immer wieder gerne Baden-Baden", erzählte Levi abschließend. Und: "Ich wusste stets um meine Wurzeln in der Rheinebene und bin sehr stolz darauf." Diese Aussage angesichts der Vergangenheit trieb einem unweigerlich die Schamesröte ins Gesicht.

Nach dem Schlusswort von Timo Vocke von der altkatholischen Gemeinde gingen alle, mit brennenden Kerzen in der Hand zur Kranzniederlegung am Gedenkstein an der Alten Polizeidirektion. Hier kam John Williams Musik für den Film "Schindler's Liste" zum Einsatz. Erschütternd war die Polizeipräsenz. Nicht, weil sie während der Schweigeminute den Verkehr stoppen, sondern nach dem Attentat in Halle am 9. Oktober auch die Gedenkveranstaltung schützen sollte.